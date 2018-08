Dopo l’inizio delle riprese, avvenuto soltanto ieri, dal set del live action Disney del film “Mulan” ci giunge una prima immagine del dietro le quinte. I segreti della lavorazione ci vengono svelati direttamente da Niki Caro, la regista che sta dirigendo la pellicola.

Nell’immagine, che vi mostriamo qui sotto, possiamo vedere la figura dell’attrice protagonista, Liu Yifei, immersa in un set-paesaggio che di sicuro ci farà sgranare gli occhi dall’entusiasmo.

Nella foto sono riconoscibili elementi come un albero, un lago e un prato, ricreati in un enorme set ricoperto di green screen. Chissà che meraviglia sarà l’immagine dopo la post produzione!

L’immagine, condivisa sul profilo Instagram ufficiale della Caro, riporta la didascalia “Mulan, giorno #1. Riflessi”.



La trama del film “Mulan”: sinossi ufficiale

Mulan narra l’epica avventura di una intrepida giovane donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dall’attacco di invasori provenienti dal Nord. Figlia maggiore di uno stimato guerriero, Hua Mulan è energica, determinata e agile. Quando l’Imperatore decreta che un uomo per ogni famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale, Mulan prende il posto del padre malato e si arruola con il nome di Hua Jun, diventando una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.

Cast e data d’uscita di “Mulan”

Le riprese del film si svolgeranno tra la Nuova Zelanda e la Cina e gli attori che fanno parte del cast, a parte la già citata protagonista Liu Yifei, sono: Donnie Yen, Jason Scott Lee, Yoson An, Utkarsh Ambudkar, Ron Yuan, Tzi Ma, Rosalind Chao, Cheng Pei-Pei, Nelson Lee e Chum Ehelepola, con la partecipazione di Gong Li e Jet Li.

Il film è atteso nelle sale cinematografiche per il 27 maggio 2020.