Molto spesso, durante la lavorazione di film e saghe particolarmente lunghe, l’amicizia tra gli attori diventa davvero forte e duratura. È questo il caso del cast de “Il Signore degli Anelli” e del successivo “Lo Hobbit”, film talmente grandi e importanti che hanno segnato le vite e le carriere di molti attori. A legarli eternamente è una profonda amicizia, testimoniata anche dalle foto condivise sui propri social.

A darci un assaggio di questa profonda amicizia è stato, nelle ultime ore, Orlando Bloom, l’attore che nelle saghe della Terra di Mezzo, ha interpretato il ruolo dell’elfo Legolas.

Nella foto condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale, si possono vedere insieme gli attori Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) e Adam Brown (che ha interprestato ne “Lo Hobbit” il ruolo del nano Ori).

Un post condiviso da Orlando Bloom (@orlandobloom) in data: Ago 13, 2018 at 3:40 PDT

Poco tempo fa, anche l’attore Dominic Monaghan (che ne “Il Signore degli Anelli” interpreta il ruolo di Merry) ha avuto modo di condividere una foto sul suo profilo Twitter nella quale era in compagnia di Billy Boyd (Pipino), Elijah Wood (Frodo) e, ancora una volta Orlando Bloom. Ve la mostriamo qui sotto.

3 hobbits and an elf spent a few hours laughing. Precious moments. My precious moments. #LOTR #becurious pic.twitter.com/waCipbmAlX

— Dominic Monaghan. (@DomsWildThings) 13 maggio 2015