Un nuovo spot tv è stato diffuso per il film “The Nun“, il terrificante spin-off di “The Conjuring”. Le nuove immagini che ci vengono regalate dal teaser hanno come protagonista Padre Burke, il personaggio interpretato dall’attore Demian Bichir.

Uno spot breve ma intenso

Il nuovo spot tv di “The Nun” dura soltanto 30 secondi, ma ci mostra una scena molto intensa. Nel video, che potete vedere in cima all’articolo, il personaggio di Padre Burke viene trascinato in una bara e sepolto vivo dal demone Valak.

Mentre il prete cerca di non farsi prendere dal panico e prova a farsi luce nell’angusto spazio della bara, due mani bianche e ossute lo afferrano per il volto. Sullo sfondo buio vediamo quindi comparire per un breve secondo il volto terrificante della suora che presta il suo corpo al demone.

Qui potrete trovare il primo trailer ufficiale del film.

La trama di “The Nun”

La storia raccontata in “The Nun” è ambientata in un monastero della Romania nell’anno 1952. Dopo la misteriosa morte suicida di una suora, il Vaticano invia Padre Burke e una novizia in attesa di dare i voti ad indagare sul caso. I due protagonisti scoprono così terrificanti segreti legati all’Ordine.

Cast e data d’uscita del film

Il cast del film è formato dagli attori Demian Bichir, nel ruolo del Padre Burke e Taissa Farmiga in quello di Sorella Irene. Accanto a loro troviamo poi i nomi di: Jonas Bloque (un abitante del luogo), Charlotte Hope (Sorella Victoria), Ingrid Bisu (Sorella Oana), e Bonnie Aaron.

Il film, diretto dal regista Colin Hardy, sarà nelle sale cinematografiche a partire dal 7 settembre.