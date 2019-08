Nell’ultimo mese un serrato scambio di messaggi su Twitter ci ha suggerito una possibile collaborazione tra Anitta e Cardi B. La conferma è arrivata poco fa, grazie ad una foto delle due star insieme!

Anitta e Cardi B faranno un duetto insieme. La notizia entusiasma molto i fan di entrambe le pop star e stuzzica di sicuro la nostra curiosità e aspettativa.

Anitta ci ha regalato tanta nuova musica quest’anno. Dobbiamo ancora riprenderci dal suo album Kisses, e da tante altre fantastiche canzoni tra cui una collaborazione con Madonna e una con i Major Lazer.

Eppure sembra che ci sarà un altro progetto da sogno: un duetto con Cardi B. Circa un mese fa Anitta ha scritto sul suo Twitter ufficiale:

Okay @iamcardib After I passed out listening u saying u would love to record with I gotta say that I have the PERFECT track for us. I’ve seen you listening to Brazilian funk. The track is the best funk ever. Come onnnn