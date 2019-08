Pem Pem è una delle hit musicali dell’estate 2018 ma tranquilli, molte radio e discoteche la fanno suonare anche ora a più non posso, quasi un anno e mezzo dopo dalla sua data di rilascio, avvenuta il 2 febbraio 2018. Elettra Lamborghini sarà sicuramente felicissima del successo ottenuto con Pem Pem, che su YouTube ha superato le 117 milioni di visualizzazioni. E crediamo anche la Universal Music, che ha investito di recente sull’ereditiera bolognese, che si era già fatta apprezzare nel remix di Gue Pequeno dal titolo “Lamborghini” e in TV con diverse apparizioni in show molto seguiti, come Super Shore o Acapulco Shore.

Il successo nel 2019 di Pem Pem è arrivato anche grazie al rilascio del primo album di Elettra dal titolo Twerking Queen, uscito il 14 giugno 2019. Il disco contiene anche altri successi molto orecchiabili come “Mala“, “Fanfare” e “Tócame“.

Il sound di Pem Pem

Con Pem Pem ci troviamo di fronte a una canzone in lingua spagnola – molto amata dalla cantante – che presenta una forte influenza del genere reggaeton.

Il significato di Pem Pem

Elettra vuole solo divertirsi con questo ragazzo che la vuole unicamente per fare sesso e a lei la situazione non dispiace. In questa canzone Elettra chiama l’atto più bello dell’amore “Pem Pem.”

Il video musicale di Pem Pem

Diretto da Jansen & Rodriguez il video musicale di Pem Pem ci mostra la nipote di Ferruccio Lamborghini in versione festiva. Si divertirà in varie coreografie in cui la parola d’ordine è solo una: “Twerkink“. Il testo prende vita in qualche scena dove Elettra è impegnata in una camera da letto con un bel modello di colore. Alla fine della clip vediamo la Lamborghini a Milano mentre il ragazzo a Los Angeles.

Foto dal video musicale

Tutti contagiati dal twerking di Elettra

Elettra Lamborghini a Milano nella scena finale del video di Pem Pem

Elettra Lamborghini ha sempre il suo fascino… però anche le altre ballerine non scherzano mica

La traduzione del testo di Pem Pem

Elettra… Elettra Lamborghini

Io so che è così

so che lui non mi ama, mi chiama solo la notte

mi invita a casa sua, vuole fumare marijuana

vuole portarmi a letto

per fare Pem Pem

vuole fare Pem Pem

Io so già cosa ti piace e una ragazza come me ti spaventa

resta con me stanotte, papà

non c’è nessun’altra che lo fa così bene come me

Mi guardi e mi dici che sono pazza

lei già sa cosa ti tocca

non farlo lentamente

ho bisogno di un maledetto

Io so che è così

lui non mi ama e lo stesso vale per me

mi chiede di farlo nella Lamborghini

mi chiede di farlo in discoteca

mi chiede di farlo e io gli dico di sì

Io so che è così

so che lui non mi ama, mi chiama solo la notte

mi invita a casa sua, vuole fumare marijuana

vuole portarmi a letto

per fare Pem Pem vuole fare Pem Pem

Tu già sai cosa mi piace

non dirmi che sono corretta, no no

toglimi il baby-doll

con te non c’è sosta

e non ti do un bacio, tu mi baci se ti fa male la testa

voglio un ragazzo che voglia solo questo, il sesso

nessuno può farlo con la principessa

e io, io non lo so

le altre sono gelose, non so perché

e tu mi regali il profumo Chanel ma io e te non si può fare

Shhh…

ah, non gridare che ci ascoltano

ah! ho svegliato i vicini!

Io so che è così

so che lui non mi ama, mi chiama solo la notte

mi invita a casa sua, vuole fumare marijuana

vuole portarmi a letto

per fare Pem Pem

vuole fare Pem Pem

Pem perempem pem pem pem….

Lui vuole fare Pem pem

ah… già mi sono stancata

non voglio più farlo, mi sono annoiata

Elettra se ne va tesoro

La festa è finita per tutti

Il testo in lingua originale di Pem Pem

Yo sè que es asi

Yo sé que el no me ama

Solo en la noche me llama

Me invita a su casa

Quiere fumar marihuana

Quiere llevarme a su cama

Quiere hacer pem pem peremep pem pem

El quiere hacer pem pem perempem pem pem pem

Yo ya se pa’ ti lo que te gusta

Una chica como yo a te asusta

Quedate conmigo esta noche papito

No tienes ninguna que lo haces tan rico

Me miras y me dices que estoy loca

Ella sabe ya lo que le toca

No lo hagas despacito

Yo necesito un maldito

Yo sé que es asi

El no me ama y lo mismo pa’ mi

Me pide hacerlo en Lamborghini

Me pide hacerlo en la discoteca

Me pide hacerlo y le digo que si

Yo sé que es asi

Yo sé que el no me ama

Solo en la noche me llama

Me invita a su casa

Quiere fumar marihuana

Quiere llevarme a su cama

Quiere hacer pem pem peremep pem pem

El quiere hacer pem pem perempem pem pem pem

Tu ya sabes lo que a mi lo que gusta

No me digas que soy justa nono

Quitame el babydol

Contigo el descontrol

Y no te doy un beso

Tu me besas si te duele la cabeza

Yo quiero un chico que

Quiere eso

Solo sexo

Pues ninguno puede hacerlo

Con la princesa

Y yo yo no lo sé

Las otras son celosas y no sé porqué

Y tu me regalas la chanel

Ahi no grites que nos escuchan

Ah

Desperté a los vecinos

Yo sé que es asi

Yo sé que el no me ama

Solo en la noche me llama

Me invita a su casa

Quiere fumar marihuana

Quiere llevarme a su cama

Quiere hacer pem pem peremep pem pem

El quiere hacer pem pem perempem pem pem pem

Pem perempem pem pem pem

Perempem pem pem pem

La fiesta se acabò.