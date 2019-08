Universal ha presentato il primo trailer di Last Christmas, il film natalizio in cui Emila Clarke interpreta il ruolo di un elfo di Natale.



Il trailer, interpretato da Emilia Clarke di Game of Thrones e Henry Golding di Crazy Rich Asians, è stato presentato al The Tonight Show con Jimmy Fallon martedì sera (13 agosto), insieme al primo poster della commedia romantica di Natale.

La trama di Last Christmas

Last Christmas racconta la storia di Kate (Emilia Clarke) che lavora come elfo in un centro commerciale. Le decisioni sbagliate e una copiosa serie di disastri la portano un giorno a conoscere Tom (Henry Golding), un uomo che le cambierà la vita.

Nella seconda parte del trailer, Kate confida a Tom, in un momento particolarmente emotivo, di essere stata malata e quasi morta quando era più giovane. “Ho solo paura tutto il tempo. Si aspettano che io sia normale e vada avanti con la vita…” dice la protagonista del film.

“Non esiste una cosa normale”, risponde Tom “È solo che essere un essere umano è difficile.”

Diretto da Paul Feig e scritto da Emma Thompson e Bryony Kimmings, la commedia romantica conterrà la musica composta da George Michael, inclusa la traccia del titolo e altro materiale inedito.



Il film Last Christmas uscirà l’8 novembre negli Stati Uniti. Per il momento non è stata resa nota ancora una data italiana.