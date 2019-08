Il prossimo 26 Agosto si terranno gli MTV Video Music Awards e dopo l’annuncio dei nominati è ora tempo di scoprire chi si esibirà durante la serata.

Saranno sette gli artisti che andranno a unirsi alla già annunciata Taylor Swift, che debutterà dal vivo una nuova canzone tratta dall’album “Lover” che uscirà proprio tre giorni prima dell’evento, e a Missy Elliott che riceverà il premio più prestigioso: il “Michael Jackson Video Vanguard Award”. Prima di lei a riceverlo solo Beyoncé, Janet Jackson, Madonna e Jennifer Lopez.

“Sono immensamente grata di ricevere questo premio. Ringrazio i miei fans che hanno lottato diligentemente affinchè questo giorno arrivasse. Piango lacrime di felicità, grazie”, queste le sue parole all’ufficializzazione della notizia.

Per il terzo anno consecutivo salirà sul palco Shawn Mendes che con molte probabilità si esibirà per la prima volta con il brano “Señorita” insieme a Camila Cabello -è stata infatti annunciata anche quest’ultima- con la quale è nominato in ben quattro categorie.

È il quarto artista più nominato di questa edizione, stiamo parlando di Lil Nas X che ha fatto la storia mantenendo il primo posto in classifica per il maggior numero di settimane con il remix della sua “Old Town Road” in collaborazione con Billy Ray Cyrus. Salirà sul palco per la prima volta, e chissà se lo farà anche per ritirare qualche premio.

Attraverso il suo profilo Twitter fa sapere che si esibirà con un nuovo brano tratto dal suo EP, si tratta di “Panini” e non poteva non annunciarlo senza un pizzico di ironia.

PERFORMING PANINI AT THE VMAS IS THIS YEAR!! IM PUTTING A LOT INTO THIS PERFORMANCE SO YALL BETTER WATCH!! 😡 pic.twitter.com/mWi7YyN3cJ — nope (@LilNasX) August 13, 2019

Si esibiranno anche Rosalia, Bad Bunny e J Balvin. Tutti e tre sono candidati nella categoria “Miglior Video Latino”.

Infine la lista degli ospiti si conclude con Lizzo, nominata nelle categorie degli artisti emergenti. Anche per lei questo rappresenta il debutto sul palco dei VMA.

Non è detto che gli ospiti siano finiti qui, ma questi nomi sono già più che sufficienti per prevedere una serata ricca di musica e spettacolo.