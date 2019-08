A post shared by Kevin Jonas (@kevinjonas) on Aug 8, 2019 at 7:04am PDT

Doppia emozione per Kevin che per la prima volta si è esibito al cospetto delle due figlie, Alena e Valentina. “ Un sogno divenuto realtà ” ha scritto in allegato alla foto che lo ritrae mentre si esibisce dinnanzi a loro.

“Only Human” è solo uno dei brani che la band ha voluto includere nella scaletta del nuovo tour , iniziato la scorsa settimana a Miami in un’arena sold out, alla presenza di amici e parenti.

La cornice si sposta per le strade di New York dove Joe si rende protagonista cantando le sue strofe sul tetto di un taxi dall’aspetto vintage.

