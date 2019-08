Da pochi giorni è approdata su Netflix la miniserie dal titolo The Family e già ha sollevato tanti interrogativi e curiosità in tutti gli spettatori che hanno avuto modo di vederla.

A prima vista potrebbe sembrare basata su teoria della cospirazione inverosimile, eppure, grattando sotto la la superficie, sembra che sia tutto vero.

Di cosa parla la miniserie The Family?

La docu-serie The Family si basa sul lavoro investigativo pubblicato dell’autore Jeff Sharlet. I suoi libri includono “The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power”, del 2008, e il seguito, pubblicato nel 2010, “C Street: The Fundamentalist Threat to American Democracy”.



Sharlet è stato interpellato durante tutta la lavorazione della serie Netflix, ed è stato determinante nello spiegare quella che lui stesso descrive vome “L’organizzazione cristiana segreta chiamata The Family che si è nascosta in bella vista per oltre 80 anni”.



Secondo Sharlet, che ha trascorso del tempo all’interno dell’organizzazione prima di passare a un approccio investigativo, afferma che non si tratta necessariamente di diffusione del cristianesimo, piuttosto della parola di Gesù.

Quanto c’è di vero nella serie?

The Family è stata diretta da Jesse Moss che, durante un’intervista ha dichiarato di essere “quasi caduto dalla sedia” quando ha saputo cosa stava succedendo dietro le quinte del sistema politico americano. Un tema che, quindi ha lasciato incredulo prima lui, e poi tutti gli spettatori.

“Ho pensato, ecco un’organizzazione esistente che fa incontrare fede e politica e che occupa, all’insaputa di molte persone, una porzione molto significativa della piazza” ha continuato Moss

Secondo il film, i membri dell’organizzazione (che in realtà non è ufficialmente un’organizzazione) includono senatori, diplomatici e leader religiosi di paesi di tutto il mondo. Ci sono anche un certo numero di personaggi politici che vengono definiti “amici della famiglia“, quindi vicini all’organizzazione pure non facendone espressamente parte.



È stata fondata negli anni ’30, ma sotto la guida di Coe ha assunto sembianze molto più nascoste e private. “Più puoi rendere invisibile la tua organizzazione, più influenza avrà”, proprio questa è infatti l’etica di Coe che viene mostrata nella serie tv The Family.



Il gruppo ha infatti operato in gran parte in modo nascosto. Non ha un elenco ufficiale di appartenenza e ha cambiato nome molte volte nel corso degli anni, tra questi ricordiamo National Leadership Council, la Fellowship Foundation e, ovviamente, The Family. Credono di essere stati scelti da Dio e, come tali, dovrebbero fare il possibile per mantenersi reciprocamente in quelle posizioni di potere.

Quanto c’è di vero, dunque? La serie solleva sicuramente molte più domande che risposte.



Forse perché la storia mostrata nella serie è soltanto una flebile traccia del modo in cui The Family opera. O forse, è perché non c’è molto altro da scoprire…



The Family è disponibile per lo streaming su Netflix.