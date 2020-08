Alicia Keys pubblica il nuovo singolo “So Done” insieme al giovane Khalid, accompagnato dal video ufficiale

Alicia Keys ha smesso di farsi condizionare dal giudizio delle altre persone e lo fa sapere nel nuovo singolo “So Done” che vede anche la presenza del giovane Khalid. I due, da sempre fan l’una dell’altro, hanno collaborato per la prima volta nella scrittura e nella realizzazione di questo brano.

“Ci siamo trovati a conversare circa l’aver superato la fase in cui cambiavamo, ci aggiustavamo, per andare bene agli altri. Abbiamo parlato di quello e io ho raccontato la mia storia e lui la sua ed è nata “So Done””.

Khalid non ha mai avuto paura di mostrare le sue insicurezze e le sue emozioni attraverso la musica e questo è uno dei tratti che ha maggiormento colpito la cantante. “Ho sempre apprezzato questo suo lato e mi sono sempre complimentata con lui. Quindi sapevo che se mai avessimo fatto qualcosa insieme, avrebbe avuto una sua energia. Ed è successo, ci siamo incontrati e c’è stata subito una connessione tra di noi” ha raccontato Alicia.

La cantante di “Perfect Ways To Die“, che di anni ne ha quasi 40, è entrata a far parte dell’industria musicale giovanissima, a soli 14 anni. Questo l’ha inevitabilmente influenzata e negli anni l’ha condizionata a comportarsi in una determinata maniera, ponendo tra se stessa e le altre persone un muro. Solo recentemente ha compreso appieno cosa voleva che cambiasse. “Ero diventata politicamente corretta, non onesta. Non che non dicessi la verità, ma inevitabilmente ti ritrovi a dover morderti la lingua quando sai che ci sono giornali pronti a guadagnare sulla tua pelle“. Ora sta imparando ad accettare la sua persona per quella che è e celebrarla. Imparando a vivere la propria realtà, indipendentemente dagli altri.

È stato rilasciato anche il video ufficiale che descrive perfettamente la sensazione di inadeguatezza all’interno di un gruppo nel quale non ci si sente a proprio agio. A fare da contorno Alicia e Khalid che cantano sul palco. Dateci un’occhiata e fateci sapere cosa ne pensate di questa collaborazione!

Traduzione del testo di So Done di Alicia Keys e Khalid

[Ritornello]

Perchè sono così, così stanca

Di controllare la mia lingua, tenermi a freno

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Perchè sono così, così stanca

Mentre combatto me stessa, affronto l’inferno

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

[Verso 1]

Ho perso il controllo di tutte le mie energie

Ho danneggiato così tanto il mio cuore

Mi sono arresa, ho cambiato la mia identità

Non immaginavo che sarei andata così avanti

[Pre-Ritornello]

Oh mio Dio

Vorrei poter essere migliore di così

Mio Dio, vorrei poter essere

[Ritornello]

Perchè sono così, così stanca

Di controllare la mia lingua, tenermi a freno

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Perchè sono così, così stanca

Mentre combatto me stessa, affronto l’inferno

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

[Verso 2]

Vivo in questo modo

Domandandomi come ho fatto a farti intralciare la mia strada

Le persone continuano a cambiare

Facce, perchè sono così sfinito

Ammettilo, sento come se stessi svanendo

Facio un passo indietro

[Pre-Ritornello]

Oh mio Dio

Vorrei poter essere migliore di così

Mio Dio, vorrei poter essere

[Ritornello]

Perchè sono così, così stanca

Di controllare la mia lingua, tenermi a freno

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Perchè sono così, così stanca

Mentre combatto me stessa, affronto l’inferno

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

Sto vivendo nel modo in cui voglio

[Outro]

Questo è un movimento del corpo

Questo è

Questo è un movimento del corpo

Questo è

Questo è un movimento del corpo

Questo è

Questo è un movimento del corpo

Testo di So Done di Alicia Keys e Khalid

[Chorus]

‘Cause I’m so, so done

Guardin’ my tongue, holdin’ me back

I’m livin’ the way that I want

‘Cause I’m so, so done

Fighting myself, goin’ through Hell

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

[Verse 1]

I lost control over all my energy

Done so much damage to my heart

I’ve given in, I’ve changed my identity

I didn’t mean to go so far

[Pre-Chorus]

Oh my God

I wish, I could be better than this

My God, wish I could be

[Chorus]

‘Cause I’m so, so done

Guardin’ my tongue, holdin’ me back

I’m livin’ the way that I want

‘Cause I’m so, so done

Fighting myself, goin’ through Hell

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

[Verse 2]

Hmm, livin’ the way

Wonder how I could let you get in the way

Oh no, oh-oh

People keep changin’

Faces why I’m so jaded

Face it, I feel like I’m fadin’

Takin’ back

[Pre-Chorus]

Oh my God

I wish, I could be better than this

My God, wish I could be

[Chorus]

‘Cause I’m so, so done

Guardin’ my tongue, holdin’ me back

I’m livin’ the way that I want

‘Cause I’m so, so done

Fighting myself, goin’ through Hell

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

I’m livin’ the way that I want

[Outro]

This a body movement

This a

This a body movement

This a

This a body movement

This a

This a body movement