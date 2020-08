Il 2020 è stato senza ombra di dubbio un anno estremamente delicato quanto particolare: la pandemia e il lockdown hanno influito pesantemente anche sull’universo musicale e quello dei videoclip. Nonostante questo anche in quest’anno così diverso dai soliti abbiamo avuto video musicali incredibili che accompagnano canzoni altrettanto iconiche.

Ecco perché esattamente come abbiamo fatto con il 2019, anche quest’anno abbiamo deciso di stilare la classifica dei migliori video del 2020 – usciti almeno entro al momento in cui vi scriviamo ora, quindi siete avvisati: entro la fine dell’anno ne usciranno sicuramente altri di altrettanto spettacolari.

Siete pronti? Cominciamo!

1 Rain on Me – Lady Gaga feat. Ariana Grande Cominciamo subito con un duetto iconico che quest’anno ha stupito tutti: “Rain on Me” di Lady Gaga e Ariana Grande, che hanno collaborato insieme per la prima volta in questo brano che è estratto dal sesto album di Lady Gaga, Chromatica. Il videoclip, uscito in concomitanza con il singolo tramite il canale YouTube di Lady Gaga, è stato diretto dal regista Robert Rodriguez, con il quale Lady Gaga aveva già collaborato nei film Machete Kills e Sin City – Una donna per cui uccidere. Il video è stato girato a Los Angeles poco prima della quarantena imposta dal governo per contrastare la pandemia di COVID-19. Qui trovi testo e traduzione del brano.

2 Ridere – Pinguini Tattici Nucleari Sull’onda del successo del singolo “Ringo Starr” presentato a Sanremo 2020, i Pinguini Tattici Nucleari hanno rilasciato il loro nuovo singolo “Ridere“, un omaggio all’affetto e alle piccole cose che rimangono dopo la fine di una relazione. Per realizzare il video la band ha richiesto la fan di inviare dei video che sono stati raccolti in un’emozionante video testimonianza della nostra quarantena italiana.

3 Savage Love (TikTok Version) – Jason Derulo Jason Derulo ha creato un brano che si presta perfettamente al divertimento dei brevi video di TikTok, la sua “Savage Love” ha letteralmente spopolato su questo social e non solo, a tal punto da spingere il cantante a fare una versione del video ufficiale in cui ha invitato tutti a provare la sua dance challenge. Tra i tanti, troviamo molti personaggi famosi e dello spettacolo! Qui curiosità, testo e traduzione del brano!

4 Falling – Harry Styles Tratto dal suo secondo album “Fine Line”, “Falling” è un bellissimo brano di Harry Styles che ha un altrettanto intenso e significativo video musicale, diretto da Dave Meyers.

5 Stuck with U – Justin Bieber feat. Ariana Grande “Stuck with U” è un brano di Ariana Grande e Justin Bieber, realizzato per raccogliere fondi a supporto dalle famiglie colpite dalla pandemia. Lo accompagna un video estremamente semplice realizzato sulla falsa riga di “Ridere” dei Pinguini Tattici Nucleari, con video brevi realizzati in casa dai fan, uniti alle apparizioni dei due cantanti e dei loro compagni. Qui trovate testo e traduzione del brano!

6 Mamacita – Black Eyed Peace feat. Ozuna, J Rey Soul Un coloratissimo video che ci terrà compagnia per tutta l’estate: “Mamacita“, brano dei Black Eyed Peace, uniti ad Ozuna e J Rey Soul è ciò di cui abbiamo bisogno tutti per ballare ad una festa, in spiaggia o perché no, anche da soli con le cuffie nelle orecchie!

7 Boss B*tch – Doja Cat Il videoclip ufficiale della canzone “Boss B*itch” di Doja Cat è stato pubblicato in concomitanza con l’uscita del singolo. La rapper balla sulle note del brano in una discoteca e mostra anche scene esclusive del film “Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn“, cui il brano fa parte della colonna sonora. Il video è stato diretto da Jack Bergert.

8 In your eyes – The Weeknd Tutta la creatività musicale di The Weeknd si esprime al meglio nel video a sfumature thriller della sua “In your eyes“, diretto da Anton Tammi, brano che di certo ci farà compagnia ancora per molto. Qui potete ascoltare la versione duetto con Doja Cat.

9 Better Days – OneRepublic feat. Negramaro I Negramaro e i One Republic si uniscono in una bellissima canzone,”Better Days” inno alla bellezza delle piccole cose e speranza che ci saranno appunto giorni migliori.

10 Be Kind – Marshmello & Halsey La bellissima Halsey si trasforma in ballerina nel brano “Be Kind“, featuring con Marshmello che ci ricorda una delle cose più importanti, essere sempre gentili. Il video è diretto da Hannah Lux Davis.

11 My Future – Billie Eilish Billie Eilish si interroga sulle incertezze del futuro nella bellissima e malinconica “My Future“, cui video animato è stato diretto da Andrew Onorato. Qui testo e traduzione.

12 Watermelon Sugar – Harry Styles Si cambia totalmente tono e musica con l’allegra “Watermelon Sugar” di Harry Styles, canzone e video che sono dedicati – esattamente come viene detto nei primi secondo del video clip – al toccarsi. Un video che per forza di cose ci fa pensare al lockdown…

13 Cardigan – Taylor Swift Taylor Swift ha stupito tutti con l’annuncio del nuovo album, Folklore, dal quale ha estratto il singolo “Cardigan“, cui video è diretto dalla stessa interprete. Non può far a meno di farci sorridere il fatto che vi siano diverse somiglianze con il video musicale di “Falling”, dell’ex fidanzato Harry Styles. Saranno solo coincidenze?

14 Phisical – Dua Lipa Estratto dall’album Future Nostalgia, “Physical” è un brano di Dua Lipa che ha fatto molto parlare di sè. Il video è stato diretto da Lope Serrano e girato a Barcellona. Il concetto del video è basato su quelli di “Ordine e pulizia”, un diagramma degli artisti svedesi Peter Fischli e David Weiss che raggruppa i quattro concetti universali più importanti: esistenza, emozioni, animali e materia. Il regista ha incorporato i concetti nel video, abbinandoli poi a quattro colori primari e intersecandoli all’interno delle scene.

15 Kings and Queens – Ava Max Un’altra canzone che ci sta facendo compagnia in questa particolare estate è “Kings and Queens” di Ava Max. Anche il video è molto bello, pensate che la cantante stessa lo ha definito “Molto colorato e divertente, con una danza folle e una grande festa“.

16 Superclassico – Ernia La canzone “Superclassico” del cantante Ernia racconta della nascita, l’evoluzione e la conclusione della relazione tra Ernia e una sua ex-compagna, con particolare attenzione al sentimento di gelosia da lui provato. Il videoclip, che esprime al meglio questo difficile e complesso momento di vita, è stato girato da Gianluigi Carella.

17 16 Marzo – Achille Lauro Una delle canzoni più romantiche dell’ultimo periodo è stata sicuramente la malinconica quanto potente “16 Marzo” di Achille Lauro. Nel video clip possiamo vedere l’attrice Benedetta Porcaroli, una delle protagoniste della serie italiana “Baby“.