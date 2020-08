È uscito il nuovo singolo di Miley Cyrus “Midnight Sky”, accompagnato dal video diretto dalla cantante

La scorsa settimana Miley Cyrus aveva iniziato a stuzzicare la curiosità del pubblico pubblicando alcune immagini che hanno fatto immediatamente pensare all’imminente pubblicazione di nuova musica. E così è stato. Solo una settimana più tardi abbiamo modo di ascoltare “Midnight Sky“, il suo nuovo singolo, ora disponibile sulle piattaforme digitali.

Dopo il rilascio dell’EP “She Is Coming” dello scorso anno, la cantante si era trovata costretta a prendersi una pausa a causa di un intervento alle corde vocali. Dopo settimane di silenzio e di riabilitazione, quest’anno è potuta tornare in studio di registrazione e sono proseguiti i lavori per quello che potrebbe rappresentare il secondo EP del progetto. Miley aveva infatti inizialmente annunciando il rilascio di tre EP, che avrebbero così formato una sorta di album.

Con “Midnight Sky” la cantante apre un nuovo capitolo personale e artistico. Un brano disco dance, per il quale si è lasciata ispirare da alcune delle sue artiste preferite come Stevie Nicks e Joan Lett. Ha in mano le redini della sua vita, Miley, che si presenta in questo singolo completa e libera. Anche e soprattutto da sola.

“È passato tanto tempo dall’ultima volta che mi sono sentita così bene […] Sono nata per spiccare il volo, non appartengo a nessuno / Non ho bisogno di essere amata da te“. Un chiaro riferimento all’ex marito, l’attore Liam Hemsworth, con il quale tra alti e bassi ha condiviso un decennio. “Per molti anni ho avuto le mie mani incastrate dalle tue corde“, canta, ma ora è pronta a immergersi nel cielo notturno e lasciarsi andare al proprio destino.

Pubblicato anche il video ufficiale, diretto dalla cantante e registrato durante il lockdown che la vede come unica protagonista. Numerosi cambi look e scenici, immersa senza abiti in una vasca di palline colorate per poi spostarsi al centro di una stanza da ballo con tanto di disco ball e animali statuari. Miley si riconferma un’artista in grado di presentarsi per quello che è, sempre pronta a farsi trascinare dalla sua anima artistica.

“Midnight Sky” è solo il primo di una serie di brani che la cantante sembra quasi pronta a pubblicare, compresa una probabile collaborazione con l’amica Dua Lipa. In attesa di ascoltare dell’altro, fateci sapere cosa ne pensate di questo nuovo singolo!

Traduzione del testo di Midnight Sky di Miley Cyrus

[Verso 1]

Sì, è stata una lunga notte e lo specchio mi dice di andare a casa

Ma è passato tanto tempo dall’ultima volta che mi sono sentita così bene

Parecchi anni passati con le mie mani incastrate tra le tue corde

Sempre e per sempre, non più

[Pre-Ritornello]

Il cielo notturno è la strada che sto percorrendo

Testa alta tra le nuvole

[Ritornello]

Sono nata per spiccare il volo, non appartengo a nessuno

Non ho bisogno di essere amata da te

Fuoco nei polmoni, non riesco a mordere il diavolo sulla mia lingua

Non ho bisogno di essere amata da te

Vedi le mie labbra sulla sua bocca, tutti ne stanno parlando ora, tesoro

Oh, tu lo sai che è vero

Che sono nata per spiccare il volo, non appartengo a nessuno

Non ho bisogno di essere amata da te

[Verso 2]

Lei ha i capelli tirati indietro perchè il sudore scende dal suo viso

Ha detto: “non fa nulla se voglio fare un paio di errori”

Dovresti saperlo ora che non resto mai fissa in un solo posto

Sempre e per sempre, mai più

[Pre-Ritornello]

Il cielo notturno è la strada che sto percorrendo

Testa alta tra le nuvole

[Ritornello]

Sono nata per spiccare il volo, non appartengo a nessuno

Non ho bisogno di essere amata da te

Fuoco nei polmoni, non riesco a mordere il diavolo sulla mia lingua

Non ho bisogno di essere amata da te

Vedi le mie labbra sulla sua bocca, tutti ne stanno parlando ora, tesoro

Oh, tu lo sai che è vero

Che sono nata per spiccare il volo, non appartengo a nessuno

Non ho bisogno di essere amata da te

[Bridge]

Io non nascondo gli occhi appannati come te

Come te

[Ritornello]

Sono nata per spiccare il volo, non appartengo a nessuno

Non ho bisogno di essere amata da te

Fuoco nei polmoni, non riesco a mordere il diavolo sulla mia lingua

Non ho bisogno di essere amata da te

Vedi le sue mani attorno alla mia vita, pensavi che non saresti mai stato rimpiazzato, tesoro

Oh, tu lo sai che è vero

Che sono nata per spiccare il volo, non appartengo a nessuno

Non ho bisogno di essere amata da te

[Outro]

Lo sai che è vero, lo sai che è vero

Amata da te

Testo di Midnight Sky di Miley Cyrus

[Verse 1]

Yeah, it’s been a long night and the mirror’s telling me to go home

But it’s been a long time since I felt this good on my own

Lotta years went by with my hands tied up in your ropes

Forever and ever, no more

[Pre-Chorus]

The midnight sky is the road I’m takin’

Head high up in the clouds

[Chorus]

I was born to run, I don’t belong to anyone

I don’t need to be loved by you

Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue

I don’t need to be loved by you

See my lips on her mouth, everybody’s talkin’ now, baby

Ooh, you know it’s true

That I was born to run, I don’t belong to anyone

I don’t need to be loved by you

[Verse 2]

She got her hair pulled back ‘cause the sweat’s drippin’ off of her face

Said, “It ain’t so bad if I wanna make a couple mistakes”

You should know right now that I never stay put in one place

Forever and ever, no more

[Pre-Chorus]

The midnight sky is the road I’m takin’

Head high up in the clouds

[Chorus]

I was born to run, I don’t belong to anyone

I don’t need to be loved by you

Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue

I don’t need to be loved by you

See my lips on her mouth, everybody’s talkin’ now, baby

Ooh, you know it’s true

That I was born to run, I don’t belong to anyone

I don’t need to be loved by you

[Bridge]

I don’t hide blurry eyes like you

Like you

[Chorus]

I was born to run, I don’t belong to anyone, oh no

I don’t need to be loved by you

Fire in my lungs, can’t bite the devil on my tongue, you know

I don’t need to be loved by you

See his hands ‘round my waist, thought you’d never be replaced, baby

Ooh, you know it’s true

That I was born to run, I don’t belong to anyone

I don’t need to be loved by you

[Outro]

You know it’s true, you know it’s true

Loved by you