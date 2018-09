A svelarci l’esistenza di un singolo dedicato a Leone Lucia è stato lo stesso Fedez, che in un suo recente post sul profilo Instagram personale, ne ha rivelato l’esistenza.

Dopo il singolo di J-Ax, dedicato al figlio Nikolas e pubblicato oggi, anche il rapper Fedez si lascia andare alla tenerezza dell’essere padre con una canzone che “tra qualche mese” conosceremo.

Con queste parole Fedez ci ha rivelato l’esistenza della canzone:

Appena sei venuto al mondo ti ho scritto una canzone. Non è una canzone come le altre. Sono parole che mi mettono a nudo. Parole dedicate a te, che presto potrò far sentire agli altri. È una canzone che ti sto facendo ascoltare ormai da 5 mesi ma che fra pochi mesi non sarà più solo nostra. Non ti nascondo però che questa volta il salto da una dimensione così intima a un palcoscenico pubblico mi mette un po’ di tensione. Ma da quando sei arrivato niente è più come prima. La verità è che con la vita che ti ho dato ho cambiato la mia.