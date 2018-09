Calcutta torna in rotazione radiofonica con il singolo “Kiwi“, quarto estratto dall’album di grande successo “Evergreen“. Dopo il grande successo di “Paracetamolo“, che ci ha accompagnati per tutta l’estate, “Orgasmo” e “Pesto”, ecco “Kiwi“.

Molto probabilmente un testo di Calcutta come “Kiwi” può nascondere diversi gradi di lettura, dai più superficiali a quelli più profondi, ma potrebbe anche non avere uno schema preciso sotto, ed è forse proprio questo il segreto del suo successo.

Il video ufficiale di “Kiwi”, pubblicato anch’esso nelle ultime ore, è stato girato in Bulgaria con la regia di Francesco Lettieri. Quest’ultimo, oltre a dirigere, sarà anche presente come attore nel video, accanto allo stesso Calcutta.

“Kiwi” di Calcutta – Testo

Vesti come ti pare

Mettiti tutto il profumo che io possa odorare

Fammi vedere il campo di kiwi

Dove mi vuoi seppellire

Suonano queste campane

Mettimi sotto il cuscino un alveare

Tanto quello che voglio da te

Quello che voglio da te

È farmi pungicare

È farmi pungicare

Oh mondo cane

Tu fatti gli affari tuoi

Oh mondo cane

Tu fatti gli affari tuoi

Smettila di litigare

Metti le scarpe più brutte

Che ti porto a ballare

Fammi vedere i calci sui denti

Che non mi riesci più a dare

Che non mi riesci più a dare

Oh mondo cane

Tu fatti gli affari tuoi

Oh mondo cane

Tu fatti gli affari tuoi

Ridici su

Con l’H e la A

Resta così indecisa

Come quando tu fai la spesa

C’è il temporale

In strada solo noi

Venite a prenderci

Portate dei binocoli

Per guardare gli occhi miei

Oh mondo cane

Tu fatti gli affari tuoi

Oh mondo cane

Tu fatti gli affari tuoi