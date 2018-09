In rotazione radiofonica da oggi il nuovo singolo inedito di J-Ax dal titolo “Tutto tua madre“, una canzone che con smielata tenerezza racconta tutto dell’attesa e della nascita del figlio primogenito del rapper.

Il testo della canzone racconta in modo chiaro ed esplicativo tutto quello che, nella vita privata, J-Ax ha sempre tenuto lontano dai riflettori; una gravidanza molto attesa e sperata, la difficoltà di avere un figlio, l’arrivo di Nikolas (questo il nome del bambino nato dalla relazione con Elaina Voler) come un miracolo e molto altro…

La canzone di J-Ax è piena di tenerezza, e di sicuro è apprezzabile il fatto che il racconto degli avvenimenti ci venga fatto tramite una canzone e non nei giornaletti di gossip. Forse non sarà la canzone più ascoltata, ma di sicuro i fan la ameranno per il forte significato che si porta dietro.

“Tutto tua madre” è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali, e apre le porte ai 5 concerti al Fabrique di Milano, pensati per festeggiare i 25 anni di carriera di J-Ax. Con queste parole il rapper ci parla della sua lunga strada nella musica:

Eccomi qua. 25 anni di carriera. Perché vado ancora avanti? Che cosa volevo fare 25 anni fa? Io, in questa vita, sono venuto per vivere ad alta voce. Per dare fastidio. Per far spostare da dov’è seduto comodo il conformismo italiano e fargli cambiare vagone. Sono partito da zero, dal paese di 1.738 abitanti e sono arrivato a riempire lo stadio con 79.500 persone.

Per essere felice non mi serve altro che fare musica.

Per questo motivo 25 anni di carriera significa celebrare voi con 5 concerti al Fabrique di Milano.