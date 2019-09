Faresti meglio a cercare le cuffie migliori che hai in casa. Perché?

Perché Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus hanno finalmente rilasciato la loro collaborazione “Don’t Call Me Angel” che in italiano si traduce “Non chiamarmi angelo”.

Il titolo non vi ricorda qualcosa? Beh, le Charlie’s Angels ragazzi, suvvia! Ma che centrano le cantanti con le Angels? Praticamente la canzone sarà la colonna portante del nuovo film che riporterà in scena le eroine.

E ieri (13 settembre 2019), il prodotto finale è stato fatto ascoltare al pubblico. La produzione è firmata dal duo top formato da Max Martin e Ilya.

Ari prende il comando nel ritornello, che apre la traccia.

“Ragazzo, non chiamarmi angelo. Non mi hai capito bene. Non chiamarmi angelo. Non puoi pagare il mio prezzo”. Miley la segue con un verso davvero potente.

“Faccio i miei soldi e scrivo assegni. Quindi chiama il mio nome con un po’ di rispetto.” E continua Miley: “tutte le mie ragazze hanno successo, e tu sei solo un nostro ospite.” Tutto bello, ma non avete sentito ancora il meglio, perché la parte cantata da Lana è la mia preferita.

“Sono caduta dal cielo, ora vivo come un diavolo. Non puoi togliermi dalla tua testa”, canta la diva pop mentre i beat si alzano.

Il video musicale di Don’t Call Me Angel

Una canzone che si rispetti deve avere un video musicale di spessore. E chi se non Hannah Lux Davis per la direzione di questa clip. Le cantanti indossano le famose ali d’angelo e si sentono a proprio agio in una festa prima dell’apparizione a sorpresa della regista del film Elizabeth Banks.

Ariana Grande, Miley Cyrus – che slinguazza Ariana – e Lana Del Rey nel video di Don’t Call Me Angel.

Tutto questo diventerà molto virale e non sarei sorpreso di vedere Don’t Call Me Angel nelle prime posizioni della famosa Billboard Hot 100 nelle prossime settimane.

Premi play nel video qui sopra e fammi sapere se sei d’accordo con me. Qui sotto trovi invece la traduzione di Don’t Call Me Angel in lingua italiana e il testo in lingua originale.

Traduzione del testo di Don’t Call Me Angel

Ragazzo non chiamarmi angelo

non mi hai preso nel modo giusto

non chiamarmi angelo

non puoi pagare il mio prezzo

non vengo dal paradiso

si, mi hai sentito bene (mi hai sentito)

anche se sai che voliamo (pensavo mi conoscessi)

non chiamarmi angelo

Uh, non chiamarmi angelo quando sono un disastro

non chiamarmi angelo quando mi spoglio

lo sai che non mi piace ragazzo

io guadagno i miei soldi e firmo assegni

quindi chiama il mio nome con un po’ di rispetto

tutte le mie ragazze hanno successo

e tu sei solo un nostro ospite

Ho veramente bisogno di dirlo?

Ho bisogno di dirlo di nuovo, si?

Faresti meglio a smettere di dire cose dolci

e tenere la tua bella bocca chiusa

Ragazzo non chiamarmi angelo

non mi hai preso nel modo giusto

non chiamarmi angelo

non puoi pagare il mio prezzo

non vengo dal paradiso

si, mi hai sentito bene (mi hai sentito)

anche se sai che voliamo (pensavo mi conoscessi)

non chiamarmi angelo

Ti vedo qui con qualcuno

mi stai fissando il corpo, si

non sai che mordo quando il sole scende, si?

Allora non provare ad avvicinarti a me

potrà funzionare con lei, ma non con me, oh si

non sai che mordo quando il sole scende?

Non pronunciare neanche il mio nome

so cosa stai per fare

quindi non pronunciare neanche il mio nome, si

Ragazzo non chiamarmi angelo

non mi hai preso nel modo giusto

non chiamarmi angelo

non puoi pagare il mio prezzo

non vengo dal paradiso

si, mi hai sentito bene (mi hai sentito)

anche se sai che voliamo (pensavo mi conoscessi)

non chiamarmi angelo

Apprezzo il modo in cui mi guardi, non posso dire bugie

lo faccio cadere, lo ritiro su, sto indietro dalla linea di confine

sono caduta dal paradiso, ora sto vivendo come un diavolo

non puoi togliermi dalla tua testa

apprezzo il modo in cui mi vuoi, non posso mentire

lo abbasso, mi tiro indietro, so che vuoi pensare

di essere mio

tesoro, lo capisco perfettamente, non puoi immaginare

non riesci a togliermi dalla tua testa

ci siamo dentro insieme, ma non chiamarmi angelo

Ragazzo non chiamarmi angelo

non mi hai preso nel modo giusto

non chiamarmi angelo

non puoi pagare il mio prezzo

non vengo dal paradiso

si, mi hai sentito bene (mi hai sentito)

anche se sai che voliamo (pensavo mi conoscessi)

non chiamarmi angelo

Non chiamarmi angelo

non chiamarmi angelo

Testo di Dont Call Me Angel

[Ritornello: Ariana Grande & Miley Cyrus]

Boy, don’t call me angel

You ain’t got me right

Don’t call me angel

You can’t pay my price

Ain’t from no Heaven

Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)

Even though you know we fly (Though you know we)

Don’t call me angel

[Verso 1: Miley Cyrus]

Uh, don’t call me angel when I’m a mess

Don’t call me angel when I get undressed

You know I, I don’t like that, boy

Uh, I make my money, and I write the checks

So say my name with a little respect

All my girls successful, and you’re just our guest

[Pre-Ritornello: Miley Cyrus]

Do I really need to say it?

Do I need to say it again, yeah?

You better stop the sweet talk

And keep your pretty mouth shut

[Ritornello: Ariana Grande with Miley Cyrus, Miley Cyrus]

Boy, don’t call me angel

You ain’t got me right

Don’t call me angel

You can’t pay my price

Ain’t from no Heaven

Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)

Even though you know we fly (Though you know we)

Don’t call me angel

[Verso 2: Ariana Grande]

See you here with somebody

You sizin’ up my body, oh yeah

Don’t you know that I bite when the sun set? Yeah

So don’t you try come around me

Might work with her, but not me, oh yeah

Don’t you know that I bite when the sun set?

[Pre-Ritornello: Ariana Grande]

Keep my name out your mouth

I know what you about

So keep my name out your mouth (Oh yeah)

[Ritornello: Ariana Grande with Miley Cyrus, Miley Cyrus & with Lana Del Rey]

Boy, don’t call me angel

You ain’t got me right

Don’t call me angel

You can’t pay my price

Ain’t from no Heaven

Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)

Even though you know we fly (Though you know we)

Don’t call me angel

[Ponte: Lana Del Rey & Ariana Grande]

I appreciate the way you watch me, I can’t lie

I drop it down, I pick it up, I back it off the county line

I fell from Heaven, now I’m living like a devil

You can’t get me off your mind

I appreciate the way you want me, I can’t lie (Can’t lie)

I drop it low, I back it up, I know you wanna think you’re mine

Baby, I totally get it, you can’t guess so

You can’t get me off your mind

We in it together, but don’t call me angel

[Ritornello: Ariana Grande with Miley Cyrus, Miley Cyrus & All]

Boy, don’t call me angel

You ain’t got me right

Don’t call me angel

You can’t pay my price

Ain’t from no Heaven

Yeah, you heard me right (Yeah, you heard me)

Even though you know we fly (Though you know we)

Don’t call me angel

[Conclusione: Ariana Grande & All]

(Yeah, you heard me)

Angel

Don’t call me angel (Yeah, you heard me)

Don’t call me angel