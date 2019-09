La nuova era di Halsey è ufficialmente iniziata.

La 24enne ha presentato il suo terzo LP dal titolo Manic dipingendo la cover su YouTube. Quindi, allo scoccare della mezzanotte, ha svelato il suo nuovo singolo “Graveyard“.

Ed è esattamente l’opposto di quello che mi sarei aspettato dopo aver sentito “Nightmare“. Invece di continuare a esplorare quei suoni, la cantante ha preso un’altra strada musicale. La sua voce però rende onore a questa produzione pop lussureggiante per gentile concessione di Jon Bellion, Louis Bell, Ojivolta e The Monsters & Strangerz.

In Graveyard l’hitmaker di “Without Me” analizza alcune questioni di cuore con un coltello pericolosamente affilato tra i denti.

“È pazzesco quando la cosa che ami di più diventa la più dannosa.” canta Halsey all’inizio di Graveyard. “Puoi ripensarci quando la mano che vuoi tenere è un’arma. Ti avrei seguito fino in fondo, non importa quanto sarebbe stato lontano. Quando avresti percorso tutte le strade più buie, ti avrei seguito, anche fino al cimitero.” Poi Halsey ci fa capire che in passato aveva avuto qualche presagio sull’ex partner: “è divertente pensare a come possano sembrare evidenti alcuni segnali.”

Consapevole e vulnerabile, questa è una delle mie canzoni preferite di Halsey. Con un po’ di fortuna, Graveyard scalerà facilmente le classifiche musicali nelle prossime settimane. Tra l’altro rappresenta un antipasto di quello che sentiremo nell’album Manic. Il 17 gennaio 2020 – data della sua uscita – non è poi così lontano.

Traduzione del testo di Graveyard

E’ folle quando

la cosa che ami di più

è in realtà la più dannosa

lascia che anneghi

puoi pensarci ancora

quando la mano che vuoi stringere è un arma

e tu non sei altro che pelle

Oh, perchè continuo a trascinarmi sempre più in basso

non smetterò finchè non arriverò

dove sei tu

continuo a correre, correre, correre

Loro dicono che potrei sbagliare

ma ti avrei seguito per tutta la strada

non importa quanto lontano

quando vai giù nelle tue vie oscure

ti avrei seguito anche fino al cimitero

Oh, perché continuo a trascinarmi sempre più in basso

non smetterò finché non arriverò

dove sei tu

continuo a correre fino a quando i piedi fanno male

non smetterò finché non arriverò

dove sei tu

quando vai giù nelle tue vie oscure

ti avrei seguito anche fino al cimitero

Mi guardi (mi guardi)

con gli occhi così scuri

non so neanche come vedi

tu spingi dentro di me (dentro di me)

sta diventando vero

chiudi la porta

sei ubriaco al volante

e non posso nasconderlo

Oh, perchè continuo a trascinarmi sempre più in basso

non smetterò finchè non arriverò

dove sei tu

continuo a correre, correre, correre

Loro dicono che potrei sbagliare

avrei seguito tutta la strada

non importa quanto lontano

io so che quando vai giù nelle tue vie oscure

ti avrei seguito fino al cimitero

Oh, perché continuo a trascinarmi sempre più in basso

non smetterò finché non arriverò

dove sei tu

continuo a correre fino a quando i piedi fanno male

non smetterò finché non arriverò

dove sei tu

quando vai giù nelle tue vie oscure

ti avrei seguito anche fino al cimitero

E’ divertente come

i segnali d’allarme

li percepisco come farfalle

Oh, perché continuo a trascinarmi sempre più in basso

non smetterò finché non arriverò

dove sei tu

continuo a correre fino a quando i piedi fanno male

non smetterò finché non arriverò

dove sei tu

quando vai giù nelle tue vie oscure

ti avrei seguito anche fino al cimitero

Testo di Graveyard in lingua originale

[Verso 1]

It’s crazy when

The thing you love the most is the detriment

Let that sink in

You can think again

When the hand you wanna hold is a weapon and

You’re nothin’ but skin

[Pre-Ritornello]

Oh, ‘cause I keep diggin’ myself down deeper

I won’t stop ‘til I get where you are

I keep running, I keep running, I keep running

[Ritornello]

They say I may be making a mistake

I woulda followed all the way, no matter how far

I know when you go down all your darkest roads

I woulda followed all the way to the graveyard

Oh, ‘cause I keep diggin’ myself down deeper

I won’t stop ‘til I get where you are

I keep running when both my feet hurt

I won’t stop ‘til I get where you are

Oh, when you go down all your darkest roads

I woulda followed all the way to the graveyard (No, oh)

[Verso 2]

You look at me (Look at me)

With eyes so dark, don’t know how you even see

You push right through me (Push right through me)

It’s gettin’ real

You lock the door, you’re drunk at the steering wheel

And I can’t conceal

[Pre-Ritornello]

Oh, ‘cause I’ve been diggin’ myself down deeper

I won’t stop ‘til I get where you are

I keep running, I keep running, I keep running

[Ritornello]

They say I may be making a mistake

I woulda followed all the way, no matter how far

I know when you go down all your darkest roads

I woulda followed all the way to the graveyard

Oh, ‘cause I keep diggin’ myself down deeper

I won’t stop ‘til I get where you are

I keep running when both my feet hurt

I won’t stop ‘til I get where you are

Oh, when you go down all your darkest roads

I woulda followed all the way to the graveyard

[Ponte]

Oh, it’s funny how

The warning signs can feel like they’re butterflies

[Ritornello]

Oh, ‘cause I keep diggin’ myself down deeper

I won’t stop ‘til I get where you are

I keep running when both my feet hurt

I won’t stop ‘til I get where you are

Oh, when you go down all your darkest roads

I woulda followed all the way to the graveyard