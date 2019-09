Ci sono film che non importa quante volte hai visto, o il fatto che tu conosca perfettamente il finale, ti faranno sempre – ma proprio sempre – piangere. Ci hanno fatto terminare un’intera scatola di fazzolettini già dalla prima volta in cui li abbiamo guardati ma senza paura, noi continuiamo a farlo, sperando che di volta in volta il finale possa cambiare.

In particolare, i film romantici hanno quel qualcosa in più che ogni volta ci fa versare qualche lacrima, anche perchè ogni storia d’amore ha la sua particolarità e arriva al cuore dello spettatore in modo diverso.

Oggi abbiamo deciso di stilare una lista dei dieci film romantici che ci hanno fatto piangere sicuramente. E, se non li avete mai visti, naturalmente preparatevi diversi pacchetti di fazzoletti per il futuro…