Come anticipato già a luglio con l’uscita del singolo “Quelque chose”, il 9 ottobre verrà pubblicato il nuovo album di Carla Bruni. Nel frattempo la cantautrice italo-francese ha deciso di regalare ai suoi fan un altro estratto del nuovo album, il singolo “Un Grand Amour”.

Il brano porta la firma della stessa Carla Bruni e di Michel Amsellem, così come l’altra anticipazione dell’album.

L’annuncio del nuovo album arriva direttamente da Carla Bruni che ha postato sui social un messaggio svelando anche la copertina del progetto.

“Sono orgogliosa di condividere con voi la copertina del mio nuovo album. Sarà disponibile dal 9 ottobre, ma già ora è in pre-order. Un milione di ringraziamenti al mio team di lavoro.”

Carla Bruni con “Un Grand Amour” invita a vivere l’amore come qualcosa di concreto e di sostanziale per la vita di ogni essere umano. Nel bene o nel male, nella consapevolezza o nell’incoscienza dell’amore, questo sentimento così profondo saprà guidarci nel sostenere le nostre difficoltà e nel far gioire chiunque voglia avvicinarsi al suo straordinario potere.

Durante un’intervista rilasciata all’emittente radiofonica francese RTL, la cantautrice ha svelato alcuni dettagli del nuovo album.

“La scintilla di partenza è arrivata in autunno, era davvero un bisogno frenetico di scrivere. A quel punto ho iniziato a comporre, ripassando tutti i miei taccuini e gli appunti che avevo preso in tutti questi anni. Ascoltare una musica completamente diversa mi ha ispirato.”

Testo di “Un Grand Amour”

(Verse 1)

On peut chercher l’amour dans les yeux que l’on croise

Dans les peaux que l’on touche

Au creux des nuits soyeuses, à pleine bouche

On doit chercher l’amour, c’est la moindre des choses, tu sais

Il n’y a rien d’autre au monde, c’est vrai et rien d’autre qui compte



(Verse 2)

On peut chercher l’amour de mille et une manière

Tranquillement en passant

Ou alors comme s’il n’y avait rien d’autre à faire

On doit chercher l’amour pour sauver nos pots de lait froids

Pour sauver nos vies de l’enfer

C’est gravé dans la pierre mais quelquefois



(Chorus)

Il nous arrive un grand amour

Qui nous emporte sans retour

Sans pardon, sans pourquoi

Et alors, voilà le grand amour

Celui dont on rêvait toujours

Dont on rêvait toujours



(Verse 3)

On a besoin d’amour quels que soient nos visages

Quelles que soient nos prouesses

Et quelles que soient nos équipées sauvages

On a besoin d’amour tout comme l’on respire, tu sais

C’est là qu’est notre inespéré, c’est là qu’on se déchire



(Verse 4)

Il nous arrive d’aimer contre toute espérance

Sans l’ombre d’un atout, sans l’ombre d’une chance, comme à genoux

Il nous arrive d’aimer comme des naufragés, tu sais

Comme des possédés, c’est vrai, c’est là qu’est notre chance

Et quelquesfois



(Chorus)

Il nous arrive un grand amour

Qui nous emporte sans retour

Sans pardon, sans pourquoi

Et alors, voilà le grand amour

Celui dont on rêvait toujours

Dont on rêvait toujours



(Bridge)

Quand on retrouve l’amour, c’est une comme page blanche

Qu’il nous reste à écrire, tout comme l’on se penche

Regarde, regarde



(Chorus)

Il nous arrive un grand amour

Qui nous emporte sans retour

Sans pardon, sans pourquoi

Et alors, voilà le grand amour

Celui dont on rêvait toujours

Dont on rêvait toujours

Traduzione di “Un Grand Amour”

(Strofa 1)

Possiamo cercare l’amore negli occhi che incontriamo

Nelle bucce ci tocchiamo

Nelle profondità delle notti setose, con la bocca piena

Dobbiamo cercare l’amore, è l’ultima delle cose, sai

Non c’è nient’altro al mondo che sia vero e nient’altro che importi



(Strofa 2)

Possiamo cercare l’amore in mille e uno modi

Tranquillamente passando

O come se non ci fosse nient’altro da fare

Dobbiamo cercare l’amore per salvare le nostre brocche di latte fredde

Per salvare le nostre vite dall’inferno

È scolpito nella pietra ma a volte



(Ritornello)

Abbiamo un grande amore

Questo ci porta senza ritorno

Senza perdono, senza perché

E così, ecco il grande amore

Quello che abbiamo sempre sognato

L’abbiamo sempre sognato



(Strofa 3)

Abbiamo bisogno di amore qualunque siano i nostri volti

Qualunque sia la nostra abilità

E qualunque siano i nostri outfit selvaggi

Abbiamo bisogno di amore proprio come respiriamo, sai

Qui è dove si trova il nostro inaspettato, è qui che ci separiamo a vicenda



(Ritornello)

A volte amiamo contro ogni speranza

Senza l’ombra di un bene, senza l’ombra di una possibilità, come se fossi in ginocchio

A volte amiamo come naufraghi, sai

Come i posseduti, è vero, è lì che sta la nostra fortuna

E qualche volta



(Ponte)

Abbiamo un grande amore

Questo ci porta senza ritorno

Senza perdono, senza perché



(Ritornello)

E così, ecco il grande amore

Quello che abbiamo sempre sognato

L’abbiamo sempre sognato

Quando troviamo l’amore, è come una pagina bianca

Che dobbiamo ancora scrivere, così come ci appoggiamo

Guarda guarda

Abbiamo un grande amore

Questo ci porta senza ritorno

Senza perdono, senza perché

E così, ecco il grande amore

Quello che abbiamo sempre sognato

L’abbiamo sempre sognato