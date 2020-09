Harry Styles torna a recitare nel nuovo film diretto da Olivia Wilde

Sono passati tre anni da quando Harry Styles ha debuttato come attore nel film di Christopher Nolan, Dunkirk, e da allora il cantante ha preferito continuare a focalizzarsi sulla carriera musicale, sebbene non abbia mai escluso completamente la possibilità di tornare su un set cinematografico. Quel momento sembra essere arrivato.

È stata annunciata la sua partecipazione al film diretto da Olivia Wilde, Don’t Worry, Darling, che vedrà nel cast anche l’attrice di Little Women, Florence Pugh, e l’attore di Start Trek e Wonder Woman, Chris Pine. Insieme a loro anche la protagonista di Cinquanta Sfumature, Dakota Johnson. Il resto del cast non è stato ancora annunciato ufficialmente. Sembra pero’ che anche l’attrice Olivia Wilde, regista del film, prenderà parte al progetto interpretando una parte.

Olivia Wilde

Don’t Worry, Darling sarà ambientato in una comunità utopica della California degli anni ’50 e Styles interpreterà il ruolo di Jack, marito del personaggio interpretato da Florence Pugh, Alice. Quest’ultima sarà all’oscuro di un segreto che il marito sembra nasconderle, coinvolto in affari misteriosi con altri uomini della città.

Il cantante ha sostituito Shia LaBeouf, inizialmente scelto per il ruolo. L’attore si è trovato costretto a tirarsi indietro a causa di alcuni impegni lavorativi. Questa sarà quindi la seconda esperienza sul grande schermo per il giovane che dopo le ottime critiche ricevute per la sua interpretazione in Dunkirk si troverà questa volta a interpretare uno dei ruoli principali.

Olivia Wilde ha confermato la notizia postando sui social le foto dei due protagonisti, accompagnate dalla loro presentazione. “Jack e Alice. Sono molto fiera di lavorare con questi bravi ragazzi“, ha scritto l’attrice e regista. Le riprese del film dovrebbe iniziare proprio questo autunno mentre non è ancora chiaro quando il pubblico potrà vederlo.

In attesa di poter riprendere il tour mondiale che si è trovato costretto a posticipare a causa dell’emergenza sanitaria, Styles ha deciso di intraprendere questa nuova esperienza. Quest’estate nel frattempo si è conquistato un posto tra i tormentoni, la sua “Watermelon Sugar” è risultata tra i brani più ascoltati a livello globale su Spotify e continua a mantenere il suo posto nelle classifiche di vendita.