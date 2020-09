Dopo molte speculazioni finalmente la conferma: in arrivo una collaborazione tra Miley Cyrus e Dua Lipa

Le voci su una loro possibile collaborazione iniziarono a circolare già lo scorso anno dopo che Dua Lipa aveva confermato la volontà di lavorare con l’amica e collega Miley Cyrus. Poi lo stop di quest’ultima a causa dell’intervento alle corde vocali che ha costretto la cantante a rimandare i lavori sul suo nuovo EP. Dopo la pubblicazione di “She is coming” era infatti arrivata la conferma di un secondo progetto, collegato al primo EP.

Dopo essersi ripresa completamente Miley è tornata in studio di registrazione e lo scorso mese ha pubblicato il primo singolo, “Midnight Sky” che farà parte dell’EP che con buone probabilità si intitolerà “She is Miley Cyrus“.

La cantante ha passato le ultime settimane a promuovere il brano, debuttandolo live durante i Video Music Awards. Proprio nel corso di una recente intervista ha confermato una notizia che ha subito scatenato l’entusiasmo del pubblico.

“Sì, Dua Lipa sarà in questo album”

Le voci si erano fatte sembre più insistenti dopo che la stessa Cyrus aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto insieme a Dua Lipa in studio. Ora pero’ è arrivata la conferma ufficiale. Dua Lipa sarà presente in una delle tracce del nuovo EP di Miley, che non ha ancora una data d’uscita ma che con buone probabilità potremo ascoltare entro la fine dell’anno. Neanche a dirlo, il pubblico è davvero curioso di ascoltare cosa uscirà fuori dalla collaborazione di due artiste pop del loro calibro. .

Dua Lipa ne sa qualcosa di featuring visto che nell’ultimo periodo è riuscita ad affiancarsi a due icone come Madonna e Missy Elliott nel remix del singolo “Levitating“. Ma non solo. Insieme a The Blessed Madonna ha dato vita al disco “Club Future Nostalgia“, che contiene i remix delle tracce del suo album “Future Nostalgia“. Dua Lipa si sta spianando la strada per diventare una delle artiste pop di spicco in questo nuovo decennio e affiancarsi a Miley Cyrus significa con buone probabilità l’arrivo dell’ennesima collaborazione con i fiocchi.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie dalle due artiste.