Il mega crossover Arrowverse “Crisis on Infinite Earths” sta per diventare ancora più epico. Dopo aver annunciato una serie di nomi che parteciperanno all’evento più atteso di questa stagione per Arrow e compagni, c’è una novità che vi lascerà a bocca aperta: è stato infatti avvistato niente poco di meno che il bello e dannato Tom Ellis sul set del crossover CW. E per chi non dovesse essere famigliare con questo nome sappia solo una cosa, per citare – più o meno – “Game of Thrones“: l’inferno sta arrivando.

Questo perchè Tom Ellis interpreta infatti Lucifer Morningstar nella serie Neflix “Lucifer” (ormai arrivata alla sua quinta ed ultima stagione) il diavolo in persona, arrivato dagli inferi perchè annoiato e pronto a vivere una nuova vita.

La notizia è stata confermata dall’account Twitter @canadagraphs. Qui sotto possiamo vedere il tweet:

There was a scene with at least 4 actors tonight at the set.

David Ramsey, Katherine McNamara and Matt Ryan…. no surprises there.

They did a scene with Tom Ellis dressed like Lucifer Morningstar.

Yes, you read that correct.#CrisisOnInfiniteEarths — Canadagraphs (@canadagraphs) October 12, 2019

“C’è stata una scena in cui erano presenti almeno 4 attori questa sera. Tra loro David Ramsey, Katherine McNamara e Matt Ryan…fin qui nessuna sorpresa. Stavano girando una scena con Tom Ellis, vestito come Lucifer Morningstar. Sì, avete letto correttamente. #CrisisOnInfiniteEarths

Cosa succederà durante “Crisis On Infinite Earths?”

Nei fumetti, “Crisis on Infinite Earths” si concentra su una battaglia tra supereroi (ma anche super cattivi) dell’universo DC che si uniscono per combattere una minaccia conosciuta come l’Anti-Monitor. Come The Monitor, l’Anti-Monitor sarà interpretato da LaMonica Garrett nell’Arrowverse.

Mentre l’Anti-Monitor distrugge varie realtà, sostituisce la materia con l’antimateria, di fatto accrescendo il suo potere e la sua sfera d’influenza. A un certo punto viene di fatto sconfitto dai sacrifici di alcuni eroi, come The Flash e Supergirl, che riescono anche a fermare la possibilità che i vari universi si mescolino creando una sola realtà contenuta in un’unica linea temporale.

I fan hanno cominciato a chiedersi se gli eventi del Crossover permetteranno di trascinare Supergirl e Black Lightning su Terra-1, dove sono concentrate e hanno luogo tutte le altre serie. Potrebbe essere proprio a causa di questi avvenimenti e in questo contesto che i nostri supereroi preferiti potrebbero imbattersi in Lucifer – che, ricordiamo essere prodotto da DC Comics.

Nel crossover compariranno inoltre Tom Welling nei panni di Clark Kent, Erica Durance come Lois Lane, John Wesley Shipp come il Flash di Terra-90, Johnathon Schaech come Jonah Hex, Kevin Conroy come Bruce Wayne, mentre Ashley Scott sarà The Huntress.

Qui sotto invece possiamo ammirare Grant Gustin nei panni di The Flash, e Tyler Hoechlin e Brandon Routh nei panni di Superman!

“Crisis on Infinite Earths” debutterà l’8 dicembre con l’episodio di Supergirl; continuerà con la serie Batwoman lo stesso giorno, mentre martedì arriverà la terza parte con The Flash, che segnerà anche il cliffhanger della sesta stagione. L’evento crossover infatti finirà dopo la pausa invernale, tornando il 14 gennaio con Arrow, che ricomincerà lo stesso giorno con la sua ultima stagione, finendo con un “episodio speciale” di DC Legends of Tomorrow (che quest’anno verrà la lanciata da metà stagione e perciò non avrà alcun episodio prima della pausa).

Emozionati per questa notizia? Sareste contenti di vedere Lucifer interagire con i personaggi dell’Arrowverse? Fatemi sapere nei commenti!

Teaser del crossover “Crisis on Infinite Earths”

Qui sotto il teaser, che ci ha permesso di dare un primo sguardo alla bellissima Ruby Rose nei panni di Batwoman.