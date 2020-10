Pare proprio che Alicia Keys si stia lanciando su Netflix nei panni di produttrice, per una commedia del quale non si conosce ancora il titolo. La notizia, che circola già da qualche giorno, ha avuto conferma ufficiale su Deadline, che ha anche comunicato i nomi di tutto gli attori che saranno impegnati nel cast.

Nonostante non ci siano ancora molti dettagli sulla trama, sappiamo che la commedia sarà incentrata su un’aspirante pop star, Erica che si ritrova a cantare al matrimonio del suo ex. Nonostante la ragazza tenti di tener nascosto il suo passato amoroso con lo sposo, si accorge di provare ancora dei sentimenti per lui, e decide così di venire allo scoperto…

Alicia Keys produrrà la pellicola tramite la sua casa di produzione AK Worldwide, insieme alla The Malina Yarn Company di Maggie Malina e alla Story Ink di Jeremy Kipp Walker.

Il cast del film prodotto da Alicia Keys per Netflix

Nonostante non si conosca ancora il titolo, possiamo farci un’idea del film che verrà prodotto dalla Keys anche grazie al cast che è stato già reso noto.

Gli attori che saranno presenti nella pellicola sono Christina Milian, Jay Pharoah e Sinqua Walls, che dovrebbero ricoprire i ruoli principali della storia, e poi Christiani Pitts (che già conosciamo grazie a The Good Fight), Karen Obilom (presente in Games People Play), Alexander Hodge (che ha rcitato in Insecure), TJ Power (Offspring), Sylvaine Strike (District 9), Jeryl Prescott (Swamp Thing) e Tymberlee Hill (Search Party).

Il film sarà diretto da Steven Tsuchida, che conosciamo già per la regia di alcuni episodi di Dear White People, Younger e On My Block, mentre la sceneggiatura sarà di Dana Schmalenberg e Rheeqrheeq Chainey. Le riprese avverranno alle Mauritius!

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per dire la tua su questo film.