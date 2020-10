Dopo aver inciso Guapo in collaborazione con Geolier, Anna Tatangelo continua a sperimentare generi musicali nuovi, e a confrontarsi con artisti molto lontani dalla sua consueta musica. Questa volta la collaborazione a due voci sarà con Gemitaiz, uno dei principali esponenti della musica hip hop italiana.

Il brano, che sarà disponibile dal 16 ottobre 2020 in tutti gli store e in rotazione radiofonica, si chiamerà Fra me e Te.

Dopo le sue ultime collaborazioni, passando per quella con Achille Lauro e quella con il già citato Geolier, Anna Tatangelo conferma la sua scelta di contaminazione tra i generi, ala ricerca, probabilmente, di una nuova se stessa, al passo con i tempi e con le sonorità più in voga tra i giovani e i giovanissimi. Un percorso interessante, che dimostra come un’ottima cantante possa sempre mettersi in gioco e sfidare se stessa.

Anna Tatangelo e Gemitaiz insieme per un nuovo singolo

L’annuncio della collaborazione tra la Tatangelo e Gemitaiz è stato annunciato per mezzo di una sapiente elaborazione dei contenuti Instagram , che ha generato attesa e curiosità.

Dopo aver cancellato tutti i suoi contenuti precedenti, per dare spazio soltanto a questa ultima novità, Anna Tatangelo ha pubblicato una semplice frase “C’era una volta…” su sfondo nero, e a seguire delle immagini fiabesche, anche se un po’ gotiche, che rimandano alla fiaba di Cappuccetto Rosso sebbene molto rivisitata.

Nell’ultima foto condivisa, infatti, la cantante vestita di rosso e con un fucile in mano, porta al guinzaglio un lupo, ed è proprio con questa immagine che si annuncia la collaborazione con Gemitaiz.

La curiosità di ascoltare questo nuovo singolo è davvero tanta, e chissà se questa volta la Tatangelo non sia davvero pronta a stupire tutti con il suo ritrovato stile. Abbiamo grandi aspettative…

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qui sotto per farci sapere.