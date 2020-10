Questa non è una fake news.

Ariana Grande ha mandato in tilt i social media twittando: “Non vedo l’ora di consegnarti il ​​mio album questo mese”.

Ovviamente, questa notizia non è del tutto inaspettata. A settembre, l’hashtag #ARIANAISCOMING è diventato virale in tutto il mondo su Twitter dopo che la pop star ha condiviso uno snippet di una nuova canzone con la didascalia “brb” [cioè “torno subito”]. Sappiamo anche che sta lavorando con un gruppo di cantautori e produttori di primo livello tra cui Mr. Franks, TBHits, Social House e Njomza. Quindi tutti noi ci aspettavamo un nuovo singolo o album prossimamente… forse non così presto però.

Come è andato il 2020 per Ariana Grande?

Anche se ha fatto qualcosa in meno rispetto ai suoi standard, Ariana ha lasciato il segno anche nel 2020. Ha collaborato con Justin Bieber per il singolo di beneficenza “Stuck With U” e poi è arrivata in cima alle classifiche grazie a “Rain On Me” di Lady Gaga. La 27enne ha anche partecipato alla creazione di “Ice Cream” delle BLACKPINK e Selena Gomez, che si è rivelato un successo mondiale. Quindi il 2020 non è andato poi così male e gli ultimi mesi dell’anno si preannunciano esplosivi.

Se il sesto album di Ari uscirà nelle prossime due settimane (siamo già a metà ottobre), significa che il primo singolo potrebbe uscire anche questo venerdì o venerdì prossimo (probabile). Vedi il suo tweet qui sotto e dici cosa ne pensi… sei già pronto/a a fare il pre-order?