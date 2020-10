Demi Lovato ha pubblicato a sorpresa il brano “Commander in Chief” nel quale ha voluto riferirsi al Presidente degli Stati Uniti

A distanza di un paio di settimane dalla pubblicazione di “Still Have Me“, Demi Lovato torna a rilasciare musica sorprendendo ancora una volta il pubblico. Questa volta il brano ha un obbiettivo diverso, sebbene sia ugualmente intriso di emozioni personali. In “Commander in Chief“, così si intitola la canzone, la cantante si rivolge al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

In vista delle elezioni americane che si terranno tra meno di un mese Demi ha voluto ancora una volta incentivare i cittadini ad andare a votare, tanto che l’immagine di copertina del brano la vede indossare una mascherina con la scritta “Vote“.

“Più volte avrei voluto scrivere una lettera o rivolgergli delle domande“, ha dichiarato, “ma non ho mai potuto farlo. Quindi ho pensato di scrivere una canzone così che se potessi ricevere delle risposte tutti potrebbero ascoltarle“. Ha spiegato così il suo intento in un’intervista alla CNN.

Copertina Demi Lovato Commander in Chief

Il brano, prodotto da Finneas O’Connell e scritto insieme a Julia Michaels, vuole dare voce a una serie di quesiti e lo fa attraverso la voce di Demi Lovato che lo eseguirà live nel corso dei Billboard Music Awards questo mercoledì.

“Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo / Mentre tu ti riempi le tasche di soldi ingiustamente / Comandante supremo, come ci si sente a riuscire ancora a respirare?” Estratto dal testo

Nel video ufficiale si uniranno una serie di persone nel tentativo di far ascoltare la propria voce. “Rendiamo l’America di nuovo unita“, è il motto di “Commander in Chief“, brano attualmente disponibile sulle piattaforme digitali.

Non sono mancate le critiche da parte di chi vorrebbe che gli artisti non prendessero posizioni politiche, ma la cantante ha risposto a dovere. “Non mi interessa se questo possa rovinare la mia carriera, non si tratta di questo. Ho realizzato un pezzo d’arte che racchiude ciò in cui credo. E lo sto facendo uscire anche a rischio di perdere dei fan“, ha dichiarato, “Anche se sono una celebrità ho diritto ad avere una mia opinione politica, o vi siete dimenticati che non siamo solo qui a intrattenere le persone per il resto della nostra vita?“.

Voi cosa ne pensate di questo brano? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!

Traduzione di Commander in Chief di Demi Lovato

[Verso 1]

Ti hanno mai insegnato quando eri giovane

Se egoisticamente crei casino, tutto è destinato a rovinarsi?

Non sono l’unica

Che è rimasta colpita e risentita da ogni storia che hai tessuto e io sono fortunata

Perché ci sono persone in condizioni peggiori che hanno sofferto abbastanza

Non hanno sofferto abbastanza?

Ma tu non ne riesci ad avere abbastanza di abbattere sistemi per interessi personali

Giocando con il fuoco e pregando per la pioggia

Provi piacere nel dolore?

Non siamo pedine nel tuo gioco

[Ritornello]

Comandante supremo, onestamente

Se avessi fatto le cose che fai, non riuscirei a dormire la notte

Seriamente, conosci almeno la verità?

Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo

Mentre tu ti riempi le tasche di soldi ingiustamente

Comandante supremo

Come ci si sente a riuscire ancora a respirare?

[Verso 2]

Ci hanno insegnato quando eravamo giovani

Se ci battiamo per quello che è giusto, non ci sarà solo giustizia per alcuni

Non ci arrenderemo, sbatteremo i piedi

Staremo nelle strade mentre tu ti nasconderai

Forti e fieri, credimi

Ci metteremo ancora in ginocchio mentre tu…

[Ritornello]

Comandante supremo, onestamente

Se avessi fatto le cose che fai, non riuscirei a dormire la notte

Seriamente, conosci almeno la verità?

Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo

Mentre tu ti riempi le tasche di soldi ingiustamente

Comandante supremo

Come ci si sente a riuscire ancora a respirare?

Respirare

Riuscire a respirare

[Bridge]

Non ci arrenderemo, sbatteremo i piedi

Staremo nelle strade mentre tu ti nasconderai

Non ci arrenderemo, sbatteremo i piedi

Staremo nelle strade mentre tu…

[Ritornello]

Comandante supremo, onestamente

Se avessi fatto le cose che fai, non riuscirei a dormire la notte

Seriamente, conosci almeno la verità?

Siamo in uno stato di crisi, le persone stanno morendo

Mentre tu ti riempi le tasche di soldi ingiustamente

Comandante supremo

Come ci si sente a riuscire ancora a respirare?

A respirare

Testo di Commander in Chief di Demi Lovato

[Verse 1]

Were you ever taught when you were young

If you mess with things selfishly, they’re bound to come undone?

I’m not the only one

That’s been affected and resented every story you’ve spun, and I’m a lucky one

‘Cause there are people worse off that have suffered enough

Haven’t they suffered enough?

But you can’t get enough of shutting down systems for personal gain

Fighting fires with flayers and praying for rain

Do you get off on pain?

We’re not pawns in your game

[Chorus]

Commander in Chief, honestly

If I did the things you do, I couldn’t sleep

Seriously, do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dying

While you line your pockets deep

Commander in Chief

How does it feel to still be able to breathe?

[Verse 2]

We were taught when we were young

If we fight for what’s right, there won’t be justice for just some

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re bunkering down

Loud and proud, best believe

We’ll still take a knee while you’re…

[Chorus]

Commander in Chief, honestly

If I did the things you do, I couldn’t sleep

Seriously, do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dying

While you line your pockets deep

Commander in Chief

How does it feel to still be able to breathe?

Breathe

Be able to breathe

[Bridge]

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re bunkering down

Won’t give up, stand our ground

We’ll be in the streets while you’re…

[Chorus]

Commander in Chief, honestly

If I did the things you do, I couldn’t sleep

Seriously, do you even know the truth?

We’re in a state of crisis, people are dying

While you line your pockets deep

Commander in Chief

How does it feel to still be able to breathe?

Able to breathe