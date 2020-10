Manca davvero poco al giorno delle elezioni presidenziali USA, e Lady Gaga ha deciso di rivolgersi direttamente ai suoi fan e connazionali, spogliandosi del suo personaggio pubblico e del suo nome d’arte, per essere semplicemente Stefani Germanotta.

E’ più che nota l’avversione di Lady Gaga per Trump, più volte pubblicamente dichiarata, ma in questa occasione il video condiviso sui social ufficiali dalla Germanotta più che una presa di posizione politica, è più un invito a non mancare all’appuntamento del 3 novembre, di non astenersi dal voto per far valere la propria voce.

La showgirl, nel video che ha condiviso sui suoi canali social ufficiali, si rivolge direttamente ai suoi followers invitandoli ad utilizzare le piattaforme di registrazione, necessarie e utili per poter essere ammessi al voto, e spesso causa di astensione. Nel video che vi mostriamo qui sotto con traduzione in basso, è un vero e proprio inno alla democrazia e all’importanza di far sentire sempre la propria voce.

Il video di Ledy Gaga per le elezioni presidenziali USA

https://www.instagram.com/tv/CGTadfxjyGu/?utm_source=ig_web_copy_link

Molti di voi mi conoscono come Lady Gaga, ma il mio vero nome è Stefani Germanotta e per i prossimi giorni vi parlerò come Stefani, perché è questo il nome con il quale voterò in California. Non avrei mai immaginato che il mondo e che il nostro Paese potessero vivere la situazione che siamo vivendo… […] Questo è un momento difficile e pieno di sfide per tutti, ma nonostante sia dura voglio che ricordiate che lottare è giusto, che la vostra voce è importante e che ogni voto conta. […] Le nostre voci danno forma al mondo, rendono la nostra democrazia quello che è. Ricordate che siamo più forti quando facciamo sentire la nostra voce! Stefani Germanotta

Un messaggio importante e molto sentito da Stefani, che sicuramente nei prossimi giorni non mancherà di ricordare ai cittadini statunitensi il loro diritto e dovere di elettori. Davvero delle belle parole…

