Il cantante Niall Horan si esibirà alla Royal Albert Hall di Londra per un concerto benefico

Sempre più artisti si stanno adeguando alla situazione venutasi a creare a causa del Coronavirus, che sta causando uno stop forzato dei concerti. Non avendo un’idea su quanto potrebbe ancora durare tutto questo si sta pensando a soluzioni alternative per regalare al pubblico spettacoli musicali.

Alcuni artisti, come The Weekend e Travis Scott, hanno realizzato mini concerti in digitale, i BTS hanno intrattenuto i loro fan con due concerti online lo scorso weekend, mentre altri come Billie Eilish, James Bay e Sam Smith hanno annunciato delle livestream per le prossime settimane.

A unirsi a loro ora è Niall Horan che si esibirà il prossimo 7 novembre alla Royal Albert Hall di Londra. Un vero e proprio concerto nella quale il cantante irlandese eseguirà alcuni vecchi successi e i brani del suo ultimo album “Heartbreak Weather“, uscito lo scorso marzo. Sarà in livestreaming a partire dalle ore 21 e il pubblico potrà acquistare QUI i biglietti per accedere al concerto virtuale a partire da venerdì 16 ottobre.

Ma Niall non ha voluto organizzare questo evento solo per tornare sul palco e per regalare ai suoi fan una serata all’insegna della musica. L’obbiettivo è infatti quello di aiutare i lavoratori del settore dello spettacolo che si trovano al momento in una condizione di profonda difficoltà. Il ricavato dei biglietti sarà in parte devoluto alla crew che lavora per l’artista, che si è trovata senza lavoro da un giorno all’altro, e in parte al fondo “We need crew“, creato per dare sostegno a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e senza le quali i concerti non potrebbero avvenire.

Questo 2020 avrebbe dovuto essere per Niall e il suo team di lavoro un anno di grandi eventi, con un tour mondiale all’orizzonte. Tutto si è pero’ fermato e mentre il cantante ha dichiarato di ritenersi fortunato in una situazione simile, lo stesso non si può dire per altre persone.

“Sto realizzando questo show per cercare di informare le persone dell’immenso valore che tutti loro portano a quest’industria e per fare qualcosa per aiutare loro e le loro famiglie. Vi chiedo di supportarli e di comprare un biglietto se potete, e incoraggio tutti gli artisti a fare lo stesso“, ha scritto il cantante in riferimento all’evento.