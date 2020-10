In un’intervista di pochi mesi fa rilasciata al New York Comic Con del 2020, il regista Paul WS Anderson ha dichiarato che Monster Hunter, il suo nuovo film basato sulla serie di giochi fantasy di Capcom (stessa casa di produzione di Resident Evil), è un progetto che ha appassionato lui ed appassionerà tante persone. “Mi sto avvicinando a Monster Hunter non solo come regista, ma anche come una sorta di videogiocatore a lungo termine e fan della serie.”

Grazie al trailer – che puoi vedere qui sopra – hai un assaggio migliore dell’approccio che il regista di Resident Evil sta adottando per dare vita al RPG action. Il primo trailer completo di Monster Hunter è uscito oggi e mostra una banda di soldati trasportati accidentalmente in un universo parallelo pieno di Diablos, Rathalos e i guerrieri che li cacciano. Immagina Stargate, ma con più draghi.

Ecco la sinossi ufficiale del film:

Dietro il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo pieno di mostri pericolosi ed esseri potenti che governano con ferocia mortale. Quando un’inaspettata tempesta di sabbia trasporta il capitano Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in un nuovo mondo, i soldati sono scioccati nello scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospita mostri enormi e terrificanti immuni alla loro potenza di fuoco. Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l’unità incontra un misterioso Hunter (Tony Jaa), le cui abilità gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Mentre Artemis e Hunter migliorano il loro rapporto, la donna scopre che questo fa parte di una squadra guidata dall’ammiraglio (Ron Perlman).

Milla Jovovich nel primo trailer di Monster Hunter

Anderson ha affermato di aver lavorato in stretta collaborazione con Capcom per creare un film in linea con il videogioco.

Monster Hunter uscirà nelle sale il 30 dicembre 2020.

Alla fine del trailer viene sponsorizzata anche la nuova console Sony PlayStation 5.