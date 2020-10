Selena Gomez è in trattative per un ruolo da protagonista in “Dollhouse”, un film horror che ha come ambientazione il mondo della moda di New York City. Selena produrrà il film, insieme a Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps. STXfilms detiene invece i diritti globali per “Dollhouse”.

Il film, descritto come un thriller psicologico sullo stile di “Il cigno nero”, è attualmente orfano di un regista. Michael Paisley ha scritto la sceneggiatura.

“Il coinvolgimento di Selena è una direzione entusiasmante per questo progetto. Ha un talento straordinario sia come star che come produttrice”, ha affermato Adam Fogelson, presidente di STXfilms Motion Picture Group. “Unire Selena a Shawn e all’esperienza di Dan nel genere horror-thriller eleverà ‘Dollhouse’ e non potremmo essere più entusiasti del modo in cui verrà sviluppato.”

Patricia Braga di STX supervisionerà il progetto con Emily Morris di 21 Laps.

Gomez negli ultimi anni è stata sempre più coinvolta dietro la telecamera. È stata nominata produttrice esecutiva di “Hotel Transylvania 4“, il sequel del franchise animato di Sony, e anche produttrice esecutiva della commedia romantica “Broken Hearts Gallery”, che ha totalizzato il 78% di punteggio su Rotten Tomatoes. Gomez è attualmente protagonista di “Selena + Chef”, uno spettacolo di cucina in quarantena su HBO Max. Successivamente, apparirà al fianco di Steve Martin e Martin Short in “Only Murders in the Building” di Hulu. Ovviamente il suo lavoro più famoso come produttrice lo conoscete tutti: “13 Reasons Why” di Netflix.

Vedremo se porterà fortuna anche a Dollhouse