Dido ha annunciato il suo atteso quinto album in studio anticipato da Hurricanes

Si, è proprio tornata, e parte alla grande Dido con l’anteprima del suo nuovo album Still On My Mind. Il singolo uscito s’intitlola Hurricanes, e anticipa l’uscita dell’album che sarà disponibile a partire dall’8 marzo 2019.

Dido tornerà anche sui palchi europei e americani con un nuovo tour. Sono state programmate ventisette date per la cantante, e potremmo vederla in Italia l’8 maggio al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Scritto con Rick Nowels e prodotto con Rollo Armstrong, Hurricanes è un brano molto delicato, ma allo stesso tempo potente, con una carica elettronica.

Dido racconta che è stato bello collaborare con suo fratello alla realizzazione di questo progetto musicale, e che lo hanno registrato maggiormente in casa.

Molto intenso e magico questo disco, che racchiude l’emozione forte che solo la musica riesce a trasmettere. Il testo parla di amore e degli ostacoli che ci sono da superare in una relazione. Di quelle sensazioni da affrontare, da cui non bisogna scappare, tanto meno da se stessi, dalle proprie paure ed insicurezze.

Dopo cinque anni di assenza, ecco il romanticismo di Dido e la sua dolce voce, che l’hanno portata al successo discografico in tutto il mondo.

Testo di Hurricanes

I wanna wake up

with your weight by my side

and I wanna think that

you look good as you rise

and I wanna turn to you

turn around by your side

and I wanna think

not to say

let me face the sound and fury

let me face the hurricanes

And I wanna see you

as you walk through the door

time will make us

some ways less and some ways more

and I wanna talk of nothing

as the world passes by

and I wanna think

not to say

let me face the sound and fury

let me face the hurricanes

let me not turn away from happiness or pain

just not to turn away in my heart and in my head

let me face

hurricanes

let me face

hurricanes

let me face

the sound and fury

let me face

hurricanes

Traduzione di Hurricanes

Mi voglio svegliare

con il tuo corpo al mio fianco

e voglio pensare che

tu sei bello mentre ti svegli

e voglio rivolgermi verso di te

girarmi dalla tua parte

e voglio pensare

di non dire

lasciami affrontare il suono e la rabbia

lasciami affrontare gli uragani

E io ti voglio vedere

mentre passi attraverso la porta

il tempo ci renderà

in qualche modo meno e in qualche modo più

e io voglio parlare di niente

mentre il mondo passa

e io voglio pensare

di non dire

lasciami affrontare il suono e la rabbia

lasciami affrontare gli uragani

lascia che io non giri le spalle alla gioia o al dolore

solo per non correre via nel mio cuore e nella mia mente

lasciami affrontare

gli uragani

lasciami affrontare

gli uragani

il suono e la rabbia

lasciami affrontare

gli uragani