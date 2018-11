Problemi di sessualità per Ezra…

L’attore americano Ezra Miller, che a breve “bucherà” nuovamente gli schermi nei panni di Credence Barebonenel film Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald, ha rivelato durante un’intervista a The Hollywood Reporter di non identificarsi in una specifica identità di genere, secondo gli usi degli schemi tradizionali.

“Queer significa semplicemente ‘no’. Non mi percepisco come uomo, né mi percepisco come donna. A malapena mi identifico nel genere umano”.

Ezra Miller, classe ’92, quest’anno ha festeggiato il decimo anniversario dall’inizio della sua carriera cinematografica.

Il suo primo grande successo lo ha avuto nel 2012, anno in cui ha interpretato il ruolo di Patrick nel film “Noi Siamo Infinito”, tratto dall’omonimo romanzo di Stephen Chbosky.

Poco dopo l’uscita nelle sale della sua prima pellicola che lo ha reso famoso al grande pubblico, attirando in particolar modo l’affetto dei più giovani, ha rivelato alla stampa la sua appartenenza al gruppo LGBTQ, definendosi queer.

Da quel momento in avanti, il giovane attore ha dato sfoggio alla sua viva creatività sbizzarrendosi in photoshoot particolari e sfilando con vestiti decisamente eccentrici e al di fuori dal canone, divenendo così un’icona della comunità nel mondo di Hollywood.

Miller, a proposito dell’uscita dell’attesissimo secondo capitolo della saga cinematografica Animali Fantastici, ha fatto alcune anticipazioni, soffermandosi in particolar modo sul personaggio di Albus Silente. Egli ha affermato che l’omosessualità dell’amato preside di Hogwarts, qui interpretato da Jude Law, sarà “incredibilmente esplicita”. Nel particolare, il giovane attore ha rivelato:

“[Albus Silente] vede il suo amore giovanile per Grindelwald come l’amore che lo accompagnerà nel corso della sua vita. D’altronde, osservando lo Specchio delle Brame, che cosa può vedere? Non altro che il riflesso del suo desiderio più recondito e disperato”.

Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald uscirà in tutte le sale italiane domani 15 novembre. Il film sarà nuovamente diretto da David Yates ed avrà un cast di eccezione, che include tra i personaggi principaliEddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller,Jude LaweJohnny Depp, quest’ultimo nei panni del potente mago delle arti oscure Gellert Grindelwald.