Se c’è una cosa che abbiamo imparato da Billie Eilish è che ci stupirà, in un modo o nell’altro. È finalmente disponibile sulle piattaforme digitali il primo singolo dopo la pubblicazione dell’album di debutto –uno dei più venditi del 2019– “When we all fall asleep, where do we go?”.

Il brano si intitola “Everything I Wanted” e si differenzia sicuramente dalle hit “Bad Guy” o “Bury a Friend”. Una traccia quasi malinconica con un sottofondo musicale più soft, marcato da un beat che si ripete accompagnato dalla delicatezza del pianoforte.

Scritto e prodotto insieme al fratello Finneas, così come tutti i suoi brani, fa riferimento proprio al rapporto con quest’ultimo.

Billie ha dichiarato come il testo sia stato ispirato da un incubo che allo stesso tempo l’ha fatta riflettere sull’importanza che suo fratello ha nella sua vita.

“Nessuno piangeva

Nessuno l’ha addirittura notato

Li ho visti mentre rimanevano lì

Ho pensato che forse potessero interessarsi

Ho fatto un sogno

Avevo tutto quello che volevo

Ma quando mi sono svegliata

Ho visto te con me” Estratto dal testo di Everything I Wanted

Nell’incubo Billie ha vissuto il suo suicidio e l’indifferenza delle persone alla notizia: dai suoi colleghi, agli amici, ai suoi fan. La cantante ha dichiarato come la sua mente abbia potenzialmente ricreato una situazione simile a causa di alcuni messaggi di odio e derisione ricevuti.

Nonostante tutto, pero’, la giovane ha una certezza: suo fratello Finneas.

“Mio fratello è il mio migliore amico e io faccio questi sogni e queste cose accadono, ma non importa cosa potrà succedere, lui sarà sempre lì per me e la stessa cosa vale al contrario”.

Billie chiude il brano facendosi delle domande che potrebbero avere a che fare con tutto ciò che la circonda e il suo rapporto con il successo e l’esposizione pubblica.

“Se avessi saputo tutto allora, l’avrei fatto comunque?

Se avessero saputo che quello che hanno detto è andato dritto nella mia testa

Cosa avrebbero detto invece?” Estratto dal testo di Everything I Wanted

La giovane ha promesso l’arrivo del video musicale del brano “Xanny” presente nel primo album e pare essere pronta per essere rilasciata prima della fine dell’anno una seconda nuova canzone.

Intanto date un ascolto a “Everything I Wanted” e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Everything I Wanted – Billie Eilish

[Verso 1]

Ho fatto un sogno

Avevo tutto quello che volevo

Non quello che penseresti

E se devo essere onesta

Potrebbe sembrare un incubo

A tutti coloro a cui potrebbe importare

Pensavo di saper volare (Volare)

Così sono scesa dal Golden, mm

Nessuno piangeva (Piangeva, Piangeva, Piangeva, Piangeva)

Nessuno l’ha addirittura notato

Li ho visti mentre rimanevano lì

Ho pensato che forse potessero interessarsi (Interessarsi, interessarsi)

[Pre-Ritornello]

Ho fatto un sogno

Avevo tutto quello che volevo

Ma quando mi sono svegliata

Ho visto te con me

[Ritornello]

E tu dici: “fino a quando sarò qui, nessuno potrà farti del male

Non voglio mentire qui, tu puoi imparare

Se potessi cambiare il modo in cui vedi te stessa

Non ti domanderesti perchè sei qui, loro non ti meritano”

[Verso 2]

Ho provato a urlare

Ma la mia testa era sott’acqua

Mi hanno chiamata debole

Come se non fossi solo la figlia di qualcuno

Potrebbe essere un incubo

Ma sembrava come se avessero ragione

E sembra come se ieri fosse un anno fa

E non voglio che nessuno lo sappia

Perchè tutti vogliono qualcosa da me ora

E non voglio deluderli

[Pre-Ritornello]

Ho fatto un sogno

Avevo tutto quello che volevo

Ma quando mi sono svegliata

Ho visto te con me

[Ritornello]

E tu dici: “fino a quando sarò qui, nessuno potrà farti del male

Non voglio mentire qui, tu puoi imparare

Se potessi cambiare il modo in cui vedi te stessa

Non ti domanderesti perchè sei qui, loro non ti meritano”

[Outro]

Se avessi saputo tutto allora, lo avrei fatto comunque?

Lo avrei fatto comunque?

Se avessero saputo che quello che hanno detto è andato dritto nella mia testa

Cosa avrebbero detto invece?

Se avessi saputo tutto allora, lo avrei fatto comunque?

Lo avrei fatto comunque?

Se avessero saputo che quello che hanno detto è andato dritto nella mia testa

Cosa avrebbero detto invece?

Testo di Everything I Wanted – Billie Eilish

[Verse 1]

I had a dream

I got everything I wanted

Not what you’d think

And if I’m bein’ honest

It might’ve been a nightmare

To anyone who might care

Thought I could fly (Fly)

So I stepped off the Golden, mm

Nobody cried (Cried, cried, cried, cried)

Nobody even noticed

I saw them standing right there

Kinda thought they might care (Might care, might care)

[Pre-Chorus]

I had a dream

I got everything I wanted

But when I wake up, I see

You with me

[Chorus]

And you say, “As long as I’m here, no one can hurt you

Don’t wanna lie here, but you can learn to

If I could change the way that you see yourself

You wouldn’t wonder why you’re here, they don’t deserve you”

[Verse 2]

I tried to scream

But my head was underwater

They called me weak

Like I’m not just somebody’s daughter

Coulda been a nightmare

But it felt like they were right there

And it feels like yesterday was a year ago

But I don’t wanna let anybody know

‘Cause everybody wants something from me now

And I don’t wanna let ‘em down

[Pre-Chorus]

I had a dream

I got everything I wanted

But when I wake up, I see

You with me

[Chorus]

And you say, “As long as I’m here, no one can hurt you

Don’t wanna lie here, but you can learn to

If I could change the way that you see yourself

You wouldn’t wonder why you’re here, they don’t deserve you”

[Outro]

If I knew it all then, would I do it again?

Would I do it again?

If they knew what they said would go straight to my head

What would they say instead?

If I knew it all then, would I do it again?

Would I do it again?

If they knew what they said would go straight to my head

What would they say instead?