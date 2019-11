Sarah Michelle Gellar sarà la protagonista di una miniserie dal titolo Sometimes I Lie

Un prossimo ritorno sul piccolo schermo per l’attrice Sarah Michelle Gellar, che sarà la protagonista di una miniserie di genere drammatico dal titolo Sometimes I Lie. La trama è basata sull’omonimo romanzo di Alice Feeney che ha ricevuto interesse da parte della Fox.

La trama di Sometimes I Lie

La protagonista della storia, Amber Reynolds (Gellar) è in coma. Non ricorda come ci sia finita, ma sa che non è stato un incidente. Terrorizzata e intrappolata nel suo stesso corpo, cerca di mettere insieme i suoi ricordi dell’ultima settimana. Con un marito che non la ama più, una sorella che nasconde un segreto pericoloso e un ex fidanzato che non può lasciarla andare,

Amber sa che qualcuno sta mentendo e che la sua vita è ancora molto in pericolo. Lo spettacolo si alternerà tra il presente, una settimana prima del coma, e una serie di diari di infanzia di 20 anni prima.

Gellar sarà anche produttore esecutivo, oltre che protagonista, insieme a Robin Swicord che adatterà il libro per lo schermo e Ellen DeGeneres e Jeff Kleeman di A Very Good Production. La Warner Bros Television e la Fox Entertainment saranno invece i produttori.

Quando uscirà Sometimes I Lie?

Per il momento non si hanno notizie certe riguardo la data di uscita di Sometimes I Lie, né di altri nomi per il cast. Bisognerà aspettare che lo script sia pronto per avere previsione dei tempi di lavorazione.

Questo è ad ogni modo un periodo intenso per la Gellar, che negli ultimi tempi è stata protagonista e produttore esecutivo del film drammatico “Other People’s Houses” di Fox, basato sull’omonimo libro di Abbi Waxman.

Il successo che la rende nota al grande pubblico però è il suo ruolo di protagonista nella serie “Buffy L’Ammazzavampiri”. I suoi ruoli più recenti da protagonista in TV sono in “The Crazy Ones” e “Ringer”.

Cosa pensi della Gellar come attrice? Ti piace l’idea di rivederla in questo ruolo drammatico? Faccelo sapere nei commenti.