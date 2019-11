Taylor Swift ha voluto sorprendere il pubblico rilasciando il remix di una delle canzoni più amate del suo ultimo album, che risulta essere anche il titolo di quest’ultimo. Stamo parlando del brano “Lover” e la nuova versione vede come aggiunta Shawn Mendes.

I due sono legati da un rapporto di amicizia da diverso tempo –Shawn è stato anche uno dei tanti ospiti dell’ultimo tour di Taylor– e il pubblico si domandava quando e se sarebbe mai arrivata una collaborazione.

“Sono da sempre una sua grandissima fan, lo conosco da molto tempo e ho sempre desiderato di poter creare qualcosa insieme. Shawn ha preso “Lover” e ha riscritto alcune parti e la trovo una cosa molto importante perchè amo il suo modo di scrivere e penso che tutti potrebbero scrivere una diversa lettera d’amore alla persona amata”.

Queste le parole di Taylor in aggiunta alla notizia del rilascio del remix. In particolare il cantante ha aggiunto il suo tocco nel secondo verso dove immagina come potrebbe essere la vita insieme alla sua amata.

“Potremmo accendere un po’ di candele

E ballare attorno alla cucina, tesoro

Foto di quando eravano giovani sarebbero appese al muro

Ci sederemmo in veranda

Ti canterei canzoni d’amore quando avremo 80 anni

Vedi, ti ho finalmente presa, tesoro, non ti lascerò cadere” Nuovo verso dal remix di Lover

E un nuovo bridge nella quale entrambe le voci si intrecciano come fosse una conversazione tra due partner.

“Signori e signore, potreste alzarvi in piedi per favore?

Con ogni segno delle corde della chitarra sulla mano

Prendo questa forza incredibile di uomo come mio amato

Guardami negli occhi, loro ti diranno la verità

La ragazza nella mia storia sei sempre stata tu

Andrei giù con il Titanic per te amata, è vero

E terrei tutte le mie battute più brutte per me

E a ogni tavolo ti terrei un posto, amato” Nuovo bridge dal remix di Lover

Neanche a dirlo il remix di Lover ha raggiunto in poche ore la vetta della classifica iTunes decretando Taylor come l‘artista con più singoli che hanno raggiunto il primo posto nella storia, con quota 36.

La cantante sarà onorata domenica 24 Novembre agli American Music Awards con il premio “Artista del decennio” e si esibirà durante la serata.

In attesa di vederla sul palco fateci sapere cosa ne pensate del remix insieme a Shawn Mendes. Preferite questa versione o quella originale?

Traduzione testo Lover (remix) – Taylor Swift feat Shawn Mendes

[Verso 1: Taylor Swift]

Potremmo lasciare le luci di Natale su fino a Gennaio

E questo è il nostro posto, facciamo noi le regole

E c’è un’abbagliante foschia, qualcosa di misterioso su di te, caro

Ti conosco da 20 secondi o da 20 anni?

[Ritornello: Taylor Swift]

Posso andare dove vai?

Possiamo restare sempre così vicini?

Sempre e per sempre, ah

Portami fuori e portami a casa

Tu sei il mio, mio, mio, mio amato

[Verso 2: Shawn Mendes e Taylor Swift]

Potremmo accendere un po’ di candele

E ballare attorno alla cucina, tesoro

Foto di quando eravano giovani sarebbero appese al muro

Ci sederemmo in veranda

Ti canterei canzoni d’amore quando avremo 80 anni

Vedi, ti ho finalmente preso, tesoro, non ti lascerò cadere

[Ritornello: Taylor Swift e Shawn Mendes]

Posso andare dove vai?

Possiamo restare sempre così vicini?

Sempre e per sempre, ah

Portami fuori e portami a casa (Sempre e per sempre)

Tu sei il mio, mio, mio, mio amato

[Bridge: Taylor Swift e Shawn Mendes]

Signori e signore, potreste alzarvi in piedi per favore?

Con ogni segno delle corde della chitarra sulla mano

Prendo questa forza incredibile di uomo come mio amato

Guardami negli occhi, loro ti diranno la verità

La ragazza nella mia storia sei sempre stata tu

Andrei giù con il Titanic per te amata, è vero

E terrei tutte le mie battute più brutte per me

E a ogni tavolo ti terrei un posto, amato

[Ritornello: Taylor Swift e Shawn Mendes]

Posso andare dove vai? (Posso andare dove vai, tesoro?)

Possiamo restare sempre così vicini?

Sempre e per sempre, ah

Portami fuori e portami a casa (Sempre e per sempre)

Tu sei il mio, mio, mio, mio

Oh, tu sei il mio, mio, mio

Tesoro, tu sei il mio, mio, mio, mio amato

Testo di Lover (Remix) – Taylor Swift feat Shawn Mendes

[Verse 1: Taylor Swift]

We could leave the Christmas lights up ‘til January

And this is our place, we make the rules

And there’s a dazzling haze, a mysterious way about you, dear

Have I known you 20 seconds or 20 years?

[Chorus: Taylor Swift]

Can I go where you go?

Can we always be this close?

Forever and ever, ah

Take me out, and take me home

You’re my, my, my, my lover

[Verse 2: Shawn Mendes with Taylor Swift]

We could light a bunch of candles

And dance around the kitchen, baby

Pictures of when we were young would hang on the wall

We would sit on the stoop

I’ll sing love songs to you when we’re eighty

See, I finally got you now, honey, I won’t let you fall

[Chorus: Taylor Swift & Shawn Mendes, Shawn Mendes]

Can I go where you go?

Can we always be this close?

Forever and ever, ah

Take me out, and take me home (Forever and ever)

You’re my, my, my, my lover

[Bridge: Taylor Swift, Shawn Mendes & Both]

Ladies and gentlemen, will you please stand?

With every guitar string scar on my hand

I take this magnetic force of a man to be my lover

Look in my eyes, they will tell you the truth

The girl in my story has always been you

I’d go down with the Titanic, it’s true, for you, lover

And you’ll save all your dirtiest jokes for me

And at every table, I’ll save you a seat, lover (Save you a seat)

[Chorus: Taylor Swift & Shawn Mendes, Shawn Mendes & Taylor Swift]

Can I go where you go? (Can I go where you go, baby?)

Can we always be this close?

Forever and ever, ah

Take me out, and take me home (Forever and ever)

You’re my, my, my, my

Oh, you’re my, my, my, my

Darling, you’re my, my, my, my lover