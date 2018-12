I membri della Rock And Roll Hall Of Fame 2019

Ci siamo! Sono stati annunciati gli artisti che entreranno a far parte della Rock And Roll Hall Of Fame 2019, e tra i membri della lista ci sono anche The Cure, Radiohead e Janet Jackson.

La lista finale è stata tratta dall’elenco completo degli artisti, dopo l’annuncio delle nomination di ottobre, che include nomi come Roxy Music, Stevie Nicks, Zombie e Def Leppard.

La Rock And Roll Hall Of Fame può essere raggiunta solo se i primi successi dell’artista sono stati di spicco nel 1993 (25 anni fa).

Lo scorso anno sono stati in prima linea Nina Simone, The Moody Blues e Dire Straits, Bon Jovi, The Cars.

Quest’anno, oltre le nuove nomine, ad esser rimasti fuori dall’ultimo turno ci sono LL Cool J, Rufus e Chaka Khan, MC5, Rage Against The Machine, Kraftwerk, Todd Rundgren e John Prine. Inoltre, Jeff Buckley e Kate Bush non sono rientrati affatto tra le candidature di quest’anno, come anche The Smiths, Nine Inch Nails e Depeche Mode.

E’ in programma la cerimonia della Rock And Roll Hall Of Fame: la 34a edizione avrà luogo il 29 marzo al Barclays Center di Brooklyn.

Un messaggio insolito, riferito a questa cerimonia, proviene dai Radiohead, inclusi nella Hall Of Fame. Il chitarrista Ed O’Brien ha riferito:

«Ho notato che ci sono pochissimi rappresentanti della black music e dell’hip hop» «Parlo da fan della musica americana, e pensavo che Dr. Dre fosse già inserito nella Hall Of Fame, e invece non è così. Il suo nome dovrebbe essere il primo fra le nomination di quest’anno al posto dei Radiohead».

Thom York aveva già dato il suo parere su questi tipi di cerimonie, dichiarandosi contrario, così come il resto del gruppo, a tal punto da non presentarsi neanche all’evento.

L’inaugurazione annuale della Rock And Roll Hall Of Fame, dunque, vedrà il nuovo inserimento degli artisti. Non mancano le polemiche da parte di alcuni artisti, ma tantissimi sono i ringraziamenti al pubblico per i loro voti e per il loro supporto.