Robert Smith ha rilasciato notizie riguardanti il nuovo album del gruppo

Il frontman dei Cure, Robert Smith, ha confermato che il gruppo è in fase di registrazione per il nuovo album, il primo negli ultimi dieci anni.

Il loro inserimento nella Rock and Roll Hall of Fame 2019 li ha ispirati così tanto da incidere un nuovo album, dopo 4:13 Dream che è stato lanciato nel 2008.

Spronato dai loro successi ed ispirato da nuovi gruppi, Smith ha detto:

“Guardare tutti questi gruppi – Ho ascoltato alcuni di questi gruppi e incontrato alcuni di loro e mi hanno ispirato per fare qualcosa di nuovo” “Quindi, si, stiamo per entrare in un periodo di circa sei settimane per completare quello che sarà il nostro primo album in più di un decennio. Sono tempi molto entusiasmanti per tutti noi.”

Abbiamo già letto della presenza dei Cure in diversi festival estivi, in alcuni dei più importanti d’Europa, e probabilmente il nuovo disco potrebbe esser pronto per la prossima estate.

Potrebbero essere anche in cima alla lista di Glastonbury; di recente Smith ha detto che non hanno avuto una buona esperienza negli anni a Glastonbury, anche se sono stati tra gli headliners per tre volte. Robert crede che ci siano tanti altri festival per i Cure.

Quale sarà lo stile del nuovo album? Manterranno il loro sound o si lasceranno influenzare dalle nuove band che li ha ispirati per la realizzazione del nuovo disco?

Di certo i fan saranno contenti di un loro ritorno in studio, i Cure hanno segnato in modo davvero significativo la goth music degli anni ’90, e non ci sarà di sicuro un altro gruppo così. Stile inconfondibile e originale.

Non ci resta che attendere i nuovi brani con il nuovo disco dei Cure. Robert Smith, anche se un pò incerto, di sicuro non deluderà le aspettative del suo pubblico.