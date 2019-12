Una nuova emozionante ballad, il nuovo singolo di Ultimo dal titolo Tutto Questo Sei Tu. La canzone, presentata la prima volta in occasione della finale di X Factor, è in rotazione radiofonica dal 13 dicembre, e sta raccogliendo numerosi consensi da parte dei fan.

Un percorso in ascesa, quello di Ultimo, che dopo il suo secondo posto al Festival di Sanremo ha saputo poi scalare le classifiche con brani come Peter Pan e Colpa delle Favole e che ora torna ancora una volta in vetta con l’emozionante Tutto Questo Sei Tu. Inutile dire che c’è davvero tanta attesa per l’inizio del suo tour negli stadi 2020, dove emozionerà migliaia di persone con la sua voce e i suoi testi.

Il significato del testo di Tutto Questo Sei Tu di Ultimo

La canzone è una vera e propria ballad super sentimentale che parla di un grande amore, ma soprattutto della paura di perdere un sentimento così forte e puro. Le parole sono una profonda dichiarazione d’amore alla persona amata, che anche solo con la sua presenza sa dare significato anche alle piccole cose.

Resta però sempre forte la paura di perdere qualcosa di così speciale, anche per via della distanza, non solo fisica ma anche interiore. Tutto Questo Sei Tu è quindi una canzone d’amore dal testo senza tempo, perché descrive quelle emozioni e quelle paure che anche solo per una volta nella vita, ci hanno toccato tutti, e ci hanno fatto tremare nel profondo dei nostri cuori.

Con questo singolo il successo di Ultimo continua, basta ricordare che con 31 dischi di platino, 16 dischi d’oro, tutti e 3 i suoi album presenti nella top 10 della classifica semestrale FIMI/Gfk dei dischi più venduti, è anche il cantante più ascoltato su Spotify nel 2019 con 697 milioni di stream.

Qui in basso il testo integrale di Tutto Questo Sei Tu, facci sapere cosa ne pensi nei commenti a fine articolo.

Il testo di Tutto Questo Sei Tu

Ho bisogno adesso di un sogno

In questa strada in cui mi ricordo

Ora è buio ed è vuoto intorno

E alla fine sai che non dormo

Ma ho paura che

Possa perdersi

Questo vivere

Sa confonderci

Ho bisogno di una risposta

Sole che esca nella tempesta

Non rinchiuderti in una stanza

Trova fuori la tua certezza

Ma ho paura che

Possa perdersi

Questo vivere

Sa confonderci

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

È come l’immenso

Lo stesso e il diverso

Tutto questi sei tu

Come vola il tempo

Vedi adesso me lo ricordo

Tu che lo ami ti darei il freddo

Se solo avessi in tasca l’inverno

Ma ho paura che

Possa perdersi

Questo vivere

Sa confonderci

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

È come l’immenso

Lo stesso e il diverso

Tutto questo sei tu

Pioggia e stelle che cadono giù

Tutto questo sei

Mare calmo nei tuoi occhi blu

Ho bisogno di amarti

Ma non come vuoi tu

Completare i tuoi gesti

Spegnerti la tv

Questo senso di niente

Passa se ci sei tu

Quanto costa averti dentro

È come l’immenso

Lo stesso e il diverso

Tutto questo sei tu