In rotazione radiofonica dal 13 dicembre, il nuovo singolo di Zucchero è Spirito nel Buio, canzone estratta dal suo ultimo album D.O.C. Una canzone up tempo che arriva proprio per animare di gioia e bella musica le nostre feste natalizie. Di tratta infatti di un vero e proprio gospel moderno che regala allegria e buon unore ed emoziona tutti i fan dell’artista.

Come ci ha abituati da sempre, Zucchero “Sugar” Fornaciari ci regala un ritmo di altri tempi arricchito però da un sound moderno pieno di grinta. La canzone diventa un vero e proprio gospel intriso di spiritualità anche grazie alla presenza dei cori e alla poesia regalata dal testo di Spirito nel Buio, semplice ma che arriva nel profondo del cuore di chi lo ascolta.

Il significato del testo di Spirito nel Buio

Il testo, restando fedele al modo di fare del suo autore, sottolinea la caratteristica principale delle canzoni di Zucchero, ossia un mix di frasi italiane e parole in inglese, che come risultato ci regalano una canzone veramente emozionante.

Il significato del testo di Spirito nel Buio è molto spirituale e bene augurante. è una vera e propria canzone adatta a questo periodo natalizio che, per tradizione, ci vede più vicini al prossimo e dediti alle riflessioni sulla gioa del vivere e del condividere.

Una canzone che coinvolge, inevitabilmente, con il suo ritmo sostenuto e ballabile che rende quasi impossibile restare fermi e non battere le mani a tempo. Dopo un primo ascolto si è già schiavi di Spirito nel Buio. Zucchero non si discosta dal suo solito modo di far musica, ma inutile negarlo, a noi piace proprio perché è così!

E tu cosa ne pensi? Leggi il testo integrale della canzone qui sotto e facci sapere se ti è piaciuta oppure no nei commenti alla fine dell’articolo!

Il testo di Spirito nel Buio di Zucchero

Oltre il Giordano mi vedrai

danzare spirito nel buio

brillanti nell’oscurità

come una festa in paradiso

gioia nel mondo e a te dovunque sei

che accendi spirito nel buio

senti il tuo cuore adesso è sulle cime

e accende spirito nel buio



Yeah

oh yeah



Ho acceso spirito nel buio

da quell’oscuro odor di pianto

dammi il tuo bacio quotidiano

illimitato mio tormento

sacro e profano questo amore mio

che accende spirito nel buio

vorrei vedere tutto il mondo in festa

che accende spirito nel buio



Yeah

che accende spirito nel buio

oh yeah



Perduto dentro la nebbia

adesso sto come sto

gioia nel mondo e a te dovunque sei

che accendi spirito nel buio

vedo più luce in fondo agli occhi tuoi

che accendi spirito nel buio



Yeah

che accendi spirito nel buio

oh yeah

yeah



Oh somebody save me

non c’è amore intorno a noi

gioia nel mondo e a te dovunque sei

che accendi spirito nel buio

vorrei vedere tutto il mondo in festa

che accende spirito nel buio

oh che accende spirito nel buio



Yeah

si accende il buio

si accende il buio

accende il buio

spirito nel buio

accendi il buio

accendi il buio

si accende il buio

spirito nel buio

si accende il buio

si accende il buio

accendi il buio

spirito nel buio