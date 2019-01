A distanza di un anno dalla morte di Dolores O’Riordan, i Cranberries rilasciano il nuovo singolo All Over Now

E’ il primo anniversario della scomparsa della cantante dei Cranberries, Dolores O’Riordan, e il gruppo ha condiviso il primo singolo del loro ultimo album insieme. Il brano inedito s’intitola All Over Now.

L’ultimo album, dal titolo In The End, è stato rilasciato esattamente dopo un anno dalla scomparsa di Dolores, avvenuta il 15 gennaio dello scorso anno. La cantante aveva 46 anni.

“Sapevamo che sarebbe stata la cosa migliore e il miglior modo per onorare Dolores.”

Il gruppo ha inciso undici nuovi pezzi, prima del tragico incidente, e il chitarrista Noel Hogan ha dichiarato di esser stato molto preso dall’idea di un nuovo album mesi prima della sua morte. E il progetto è stato completato, successivamente, con il supporto della famiglia di Dolores.

Hogan ha dichiarato in un’intervista su NME che anche Dolores era molto entusiasta e motivata dal nuovo progetto di registrazione e di tornare a suonare i nuovi brani dal vivo.

“Sapevamo che questo doveva essere uno dei, se non il, miglior album che i Cranberries avrebbero potuto realizzare.”

Ascolta il brano dei Cranberries, All Over Now, qui di seguito:

Hogan continua dicendo:

La preoccupazione era che avremmo distrutto l’eredità del gruppo realizzando un album non all’altezza degli standard. Una volta andati oltre tutti i demo su cui Dolores e io avevamo lavorato e deciso che avevamo un album così forte, sapevamo che sarebbe stata la cosa giusta e il modo migliore per onorare Dolores”.

Lavorare al progetto musicale, con la voce di Dolores, non è stato facile per il gruppo, ancora una volta in collaborazione con il produttore Stephen Street, insieme anche per i quattro album precedenti.

Il chitarrista dei Cranberries ricorda l’emozione e la gioia di registrare nuovi brani e, alla fine di ogni giorno, il senso di tristezza nell’avvertire l’assenza di Dolores.

The Cranberries – Il nuovo album In The End

Parlando del nuovo album, In The End, Hogan ha confermato anche la fine del gruppo dei Cranberries, definendolo ultimo album per la loro carriera, perchè sarebbe ‘impensabile’ continuare senza Dolores.

La sorpresa sarà per il pubblico, per i fan, che ascolteranno ancora una volta le splendide parole di O’Riordan, testi che vengono dal cuore, parole profonde. Per tutto questo tempo i brani sono stati mantenuti segreti, e adesso, al primo anniversario della sua morte, tornerà quella sua implacabile energia.

Eileen, la madre di Dolores, ha spiegato l’importanza e il supporto dato per la realizzazione e il compimento dell’album.

“Mi manca terribilmente, soprattutto oggi, così come a tutta la famiglia.”

La madre continua sottoscrivendo l’idea del gruppo, del modo migliore per commemorare la scomparsa di Dolores, e di celebrare la sua vita, ciò che ha realizzato e condividerlo con il mondo intero. Dunque il rilascio del nuovo album con il gruppo.

“Lei era davvero entusiasta del nuovo album e non vedeva l’ora che uscisse. Non ho dubbi che sia felice adesso e le farebbe piacere l’annuncio di oggi.”

L’album In The End, ultimo dei Cranberries, sarà rilasciato il 26 aprile.

The Cranberries – I grandi successi di O’Riordan

La voce irlandese dei Cranberries ha lasciato brani iconici, che rientrano in una collezione grandiosa di successi, ascoltati ancora oggi, anche dopo la sua morte. Si tratta di brani che hanno segnato il periodo adolescenziale di molti di noi, e che segneranno per sempre pezzi di vita, formandone una vera e propria colonna sonora.

Ricordiamo la grintosa Zombie, considerata icona del gruppo irlandese, il loro inno. Composta nel 1993, Zombie denuncia la violenza dell’Irlanda del Nord in quegli anni e, in memoria dei due ragazzi uccisi nei conflitti, O’Riordan cantava e denunciava quelle vicende.

La dolce Dream, primo singolo del primo album dei Cranberries, intitolato Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?. Il brano è stato inserito nella colonna sonora di diversi film e produzioni televisive.

Chi non ricorda la magica Just My Imagination? Terzo singolo del quarto album rilasciato nel 1999, fa rivivere oggi il ricordo dei lettori cd.

Linger,tra le migliori canzoni degli anni ’90, scritto da Dolores, racconta l’episodio del suo primo bacio. Un piacevole brano con sonorità acustiche, che rimarra sempre nella lista dei maggiori successi dei Cranberries.

Di forte impatto emotivo è anche il brano Animal Instinct, che su una forte base rock, Dolores parla della maternità e delle difficoltà sostenute in situazioni molto particolari. Il brano è il secondo estratto dall’album Bury The Hatchet,pubblicato nel 1999.

Questi sono solo alcuni dei brani iconici del gruppo irlandese, tantissimi altri rientrano tra i maggiori successi della carriera musicale dei Cranberries.

Attendiamo l’ultimo lavoro in studio con la voce di Dolores, l’album In The End, che dopo un anno dalla sua morte, chiude il capitolo di formazione con il suo gruppo, ma non quello di icona femminile del rock per tutti i suoi fan.

Track list dell’album In The End – The Cranberries

1. All Over Now

2. Lost

3. Wake Me When It’s Over

4. A Place I Know

5. Catch Me If You Can

6. Got It

7. Illusion

8. Crazy Heart

9. Summer Song

10. The Pressure

11. In The End