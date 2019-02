Good Omens, tratta dal romanzo Buona Apocalisse a tutti! sarà disponibile dal 31 maggio su Amazon Prime Video.

Good Omens, l’attesissima nuova serie tv è tratta dal romanzo del 1990 conosciuto in Italia con il titolo di Buona Apocalisse a tutti! È stato scritto da Terry Pratchett e Neil Gaiman.

Lo stesso Neil Gaiman è showrunner e produttore esecutivo della serie, anche se la sua idea iniziale era quella di un lungometraggio.

Good Omens è prodotta da Amazon Prime Video, e durante i Television Critics Association è stata annunciata una grande novità: Benedict Cumberbatch sarà la voce di Satana.

La scelta dell’attore di Sherlock è stata concordata da entrambi gli autori.

“Si tratta di un gigantesco Satana animato” […] “Arriva in scena e avevamo bisogno di una performance che funzionasse. Allora abbiamo trovato un giovane attore britannico che ci potesse aiutare. Ha avuto bisogno di molte indicazioni. Benedict Cumberbatch”.

La voce di Cumberbatch arriverà solo al sesto e ultimo episodio; il suo antipodo sarà Frances McDormand che invece doppierà la figura di Dio.

Good Omens parla di un mondo sull’orlo dell’Apocalisse. Gli eserciti del bene e del male sono pronti a combattere, mentre il regno perduto di Atlantide sta risorgendo. Tutto, insomma, sembra andare come previsto, se non fosse per due strani personaggi: Aziraphel (Michael Sheen) e Crowley (David Tennant), un angelo e un diavolo che non vedono l’ora di assistere alla fine del mondo. Soprattutto quando sembra emergere anche la figura di un possibile anticristo.

Fra il cast troviamo anche Jon Hamm, Nick Offerman, Frances McDormand, Adria Arjona, Michael McKean, Nina Sosanya e Ned Dennehy.

Good Omens sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 31 maggio 2019.

Nel frattempo, un’anticipazione della sigla.