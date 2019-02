Spike Lee ritorna dietro la macchina da presa

Nonostante stia ancora cavalcando l’onda del successo di BlackKklansman e spolverando il camino di casa, pronto per accogliere qualche nuova statuetta che con molta probabilità riuscirà a conquistare durante gli Oscar 2019, il grande Spike Lee proprio non ce la fa a starsene con le mani in mano.

Il regista afroamericano ha difatti cominciato a lavorare ad un nuovo progetto cinematografico, che vedrà la collaborazione con il colosso Netflix per la realizzazione di un nuovo film!



Nonostante il progetto sia attualmente in fase embrionale, sono state rivelate delle interessanti anticipazioni sul nuovo lavoro di Lee, che di certo sapranno accontentare i fan del regista.

Il film sarà così intitolato Da 5 Bloods e avrà come protagonisti alcuni veterani della guerra del Vietnam che, una volta fatto ritorno in patria, si metteranno alla ricerca di quell’innocenza che loro credono perduta tra gli orrori dei combattimenti.



Per quanto riguarda il cast, nonostante sia solo uno il nome ad oggi rivelato, di certo la relativa notizia non ha lasciato indifferente il pubblico: stiamo parlando di niente po’ po’ di meno che Chadwick Boseman, il nuovo e amatissimo supereroe nero di casa Marvel!

Netflix si fa “d’autore”

È vero, questa non è la prima volta che il colosso dello streaming collabora con Spike Lee: nel novembre del 2017 era difatti uscita la serie She’s gotta have it, tratto dall’omonimo film del regista e di cui Lee stesso era stato il produttore, ma questa nuova collaborazione si pone su tutt’altro livello.



Spike Lee sarà difatti il regista il film, quindi risulta essere la prima volta effettiva in cui Netflix e l’autore collaboreranno per la realizzazione di un prodotto originale. E considerate le alte possibilità per cui BlackKklansman vincerà almeno una statuetta d’oro nella prossima edizione degli Oscar, le aspettative su questo nuovo prodotto cinematografico risulteranno essere sicuramente alte, sia per in termini di qualità che in termini di incassi.



Interessante risulta anche evidenziare il come Netflix stia cercando di dare luogo a un numero sempre maggiore di collaborazioni con artisti di eccellenza, primo fra tutti il regista Alfonso Cuaron (che ricordo essere attualmente in lizza per la statuetta d’oro con “Roma”), in modo da emergere come antitetico ma competitivo rivale della tradizionale industria cinematografica.



Dopo la conquista del pubblico internazionale grazie alla sua vasta offerta e ai prezzi competitivi, il nuovo obiettivo di Netflix sembra infatti essere quello di sovvertire il sistema e dimostrare che anche un semplice sito di streaming può confezionare ottimi prodotti di qualità degni di premi e riconoscimenti, mutando così le ataviche convinzioni sull’industria dell’intrattenimento.