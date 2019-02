Febbraio si prospetta come un mese estremamente interessante dal punto di vista delle esibizioni live, sopratutto per quanto riguarda i futuri concerti di artisti “nostrani”… Sono difatti molti i nomi dei “big” che saliranno sui palchi d’Italia questo mese!



Siete pronti a scoprire insieme a noi i concerti più attesi di febbraio 2019?

Benji & Fede

Il duo musicale più amato tra i più giovani ritorna sui grandi palchi con il primo tour del 2019, in occasioni della promozione della versione limited edition del loro album più recente, intitolato “Siamo solo noise“.



Benji & Fede canteranno così sui palchi d’Italia le canzoni dell’album rilasciato lo scorso marzo 2018, con l’aggiunta di nuovi brani inediti che di sicuro non mancheranno di emozionare l’affezionato pubblico del duo modenese.

16 febbraio Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

Venaria Reale (To), Teatro della Concordia 17 febbraio Nonantola (MO), Vox Club

Nonantola (MO), Vox Club 24 febbraio Padova, Gran Teatro Geox

Padova, Gran Teatro Geox 27 febbraio Firenze, Obihall

Dark Polo Gang

L’eccentrico trio della trap music, odiato e amato dal pubblico italiano, presto esibiranno in un club fiorentino in occasione del tour “Trap Lovers Tour“!



I biglietti risultano essere ancora disponibili e, per chi fosse interessato, può comprarli sul sito officiale di ticketone.it alla modica cifra di 28,75euro!



23 febbraio Firenze, Viper Theatre

Malike Ayane

Malika Ayane, una delle voce italiane più belle del momento, ritorna sul palco per regalare al pubblico grandissime emozioni grazie alle sue bellissime canzoni!



Poiché l’artista non ha ancora rilasciato un nuovo album, i brani con cui si esibirà saranno quelle del suo “vecchio repertorio”: se sarete fortunati a vederla live, allora potrete essere sicuri di poter ascoltare tutti i suoi pezzi più famosi, inclusi “Come foglie” e “Ricomincio da qui“!

14 febbraio Padova, Gran Teatro Geox

Padova, Gran Teatro Geox 15 febbraio Roncade (Tv), New Age Club

Roncade (Tv), New Age Club 17 febbraio Taneto di Gattatico, Fuoriorario

Ermal Meta

Anche Ermal Meta ritornerà sui palchi d’Italia in occasione di un nuovo tour, che darà l’occasione ai fan di potersi emozionare con i più grandi successi di uno dei più grandi cantautori degli ultimi anni!



Le rimanenti date di febbraio risultano essere quasi tutte sold out (fatta eccezione del con concerto a Roma), ma non c’è da temere: Ermal continuerà a suonare in tantissime altre città italiane per tutto il mese di marzo, e avrete altre ben 10 occasioni per poterlo sentire live… Quindi affrettatevi a comprare i biglietti



17 febbraio Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara 25 febbraio Roma, Auditorium Parco della Musica

Roma, Auditorium Parco della Musica 28 febbraio Bologna, Teatro Duse

Subsonica

Dopo l’uscita di 8, il loro più recente album, i Subsonica continuano la promozione del nuovo lavoro discografico con numerosi concerti nei palazzetti dello sport delle più grandi città italiane!



Attivi dal 1996, i subsonica sono tra i gruppi musicali più apprezzati dagli amanti del rock elettronico. Pluripremiati in numerosissimi contest italiani ed europei, e rimangono tutt’ora tra i rockers più in voga nel panorama musicale italiano!

È possibile acquistare i biglietti al seguente link, i cui prezzi partono dai 34,50 euro.

14 febbraio Torino, Pala Alpitour

Torino, Pala Alpitour 15 febbraio Torino, Pala Alpitour

Torino, Pala Alpitour 16 febbraio Genova, Rds Stadium

Genova, Rds Stadium 18 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Assago (Mi), Mediolanum Forum 19 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Assago (Mi), Mediolanum Forum 21 febbraio Roma, Pala Lottmatica

Roma, Pala Lottmatica 23 febbraio Firenze, Mandela Forum

Firenze, Mandela Forum

Negramaro

Anche i Negramaro saranno coinvolti un’intensa stagione musicale: a partire dal giorno di San Valentino, la band darà inizio ad un estesissimo tour, il “Amore che torni Tour“, che li porterà ad esibirsi in tantissime città italiane fino al 19 marzo 2019!



Protagonisti dei concerti saranno di sicuro i brani del loro lavoro discografico più recente, ma di certo non mancheranno i grandi classici della band, per la gioia dei fan.

14 febbraio Rimini, RDS Stadium

Rimini, RDS Stadium 16 febbraio Mantova, Palabam

Mantova, Palabam 20 febbraio Padova, Kioene Arena

Padova, Kioene Arena 21 febbraio Conegliano, Zoppas Arena

Conegliano, Zoppas Arena 23 febbraio Torino, Pala Alpitour

Torino, Pala Alpitour 24 febbraio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena 27 febbraio Milano, Mediolanum Forum

Milano, Mediolanum Forum 28 febbraio Milano, Mediolanum Forum

Emma Marrone

Emma è di sicuro una delle protagoniste di questa stagione invernale, con un tour mozzafiato che avrà inizio il 15 febbraio e terminerà il 1 marzo al Palazzo dello Sport di Roma!



Colonna portante di questo tour invernale saranno sicuramente i brani del nuovo album della cantante, “Essere Qui“, ma inutile sottolineare che non mancheranno alcune delle canzoni più amate del repertorio musicale di Emma.



I biglietti, fortunatamente, non risultano ancora essere sold out, e sono acquistabili sul sito di TicketOne, a partire da 38 euro.

Quanti di voi hanno in programma di partecipare a questo attesissimo tour?

15 febbraio Bari, Palaflorio

Bari, Palaflorio 16 febbraio Reggio Calabria, Pala Calafiore

Reggio Calabria, Pala Calafiore 18 febbraio Eboli, Pala Sele

Eboli, Pala Sele 20 febbraio Livorno, Modigliani Forum

Livorno, Modigliani Forum 22 febbraio Ancona, Pala Prometeo

Ancona, Pala Prometeo 23 febbraio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena 26 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Assago (Mi), Mediolanum Forum 27 febbraio Montichiari, pala George

Irama

Dopo il grandissimo successo di Sanremo con il brano “La ragazza con il cuore di latta“, Irama è pronto ad imbarcarsi in una nuova avventura in giro per l’Italia per la promozione del suo nuovo album, intitolato “Giovani per sempre“.



Come sotto riportato, il suo primo concerto vero e proprio, il quale darà inizio ad un attesissimo tour, sarà a Torino il 28 febbraio, ma prima il giovane cantautore sarà coinvolto in un intenso instore tour che darà la possibilità ai fan di poter incontrare l’artista di persona e farsi autografare il nuovo album.



L’instore tour avrà 7 tappe e si concluderà il 20 febbraio nella provincia di Caserta, e successivamente si darà inizio al tour che porterà il cantante ad esibirsi in ben 15 città italiane dal 28 febbraio fino al 5 di aprile!

13 febbraio Piove Di Sacco (PD) – CC Piazza Grande, Via Fratelli Sanguinazzi, 1

Piove Di Sacco (PD) – CC Piazza Grande, Via Fratelli Sanguinazzi, 1 14 febbraio Orio Al Serio (BG) – CC Oriocenter, Via Portico, 71

Orio Al Serio (BG) – CC Oriocenter, Via Portico, 71 15 febbraio Torino – CC Parco Dora, Via Livorno, 51

Torino – CC Parco Dora, Via Livorno, 51 19 febbraio Trevi (PG) – CC Piazza Umbra, S.S. Flaminia Km. 147

Trevi (PG) – CC Piazza Umbra, S.S. Flaminia Km. 147 20 febbraio Trentola-Ducenta (CE) – CC Jambo, Strada Provinciale Trentola Parete

Trentola-Ducenta (CE) – CC Jambo, Strada Provinciale Trentola Parete 28 febbraio Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

Francesco de Gregori

Il cantautore italiano che ha fatto la storia della musica italiana ritornerà a fine mese nella sua città, per un concerto tra i più attesi dagli amanti della musica italiana.



Purtroppo i biglietti per l’unica data di febbraio risultano già essere sold out, così come sono sold out tutti i biglietti per ogni suo concerto fino al 27 marzo 2019… Quindi non ci resta che sperare che il grande De Gregori aggiunga nuove date al suo tour!

28 febbraio Roma, Teatro Garbatella

Roma, Teatro Garbatella

Twenty One Pilots

I Twenty One Pilots, la band formata dal tastierista e bassista Tyler Joseph e dal batterista Josh Dun, ritorna in Italia per esibirsi a fine mese a Bologna!



I biglietti risultano ormai essere sold out, ma per gli sfortunati che non sono riusciti ad acquistarli per tempo non c’è da temere: i Twenty One Pilots ritorneranno il 31 agosto nel bel paese in occasione del Milano Rocks 2019… Quindi affrettatevi!

21 febbraio 2019 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Billie Eilish

Anche la giovanissima Billie Eilish ha in programma un attesissimo concerto in Italia, per la precisione a Milano… Un attesissimo evento che risulta essere già sold out!



Billie Eilish, classe 2001, è una delle nuove rivelazioni della musica pop americana. Ha debuttato nel 2017 un EP intitolato “Don’t Smile At Me“, fin da subito accolto positivamente dal pubblico internazionale grazie al successo clamoroso del brano promozionale “Ocean Eyes“.



L’artista è pronta per ritornare sulla scena musicale con un nuovo progetto musicale dal titolo “WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO“, album che uscirà il prossimo 29 marzo. Nel frattempo, la settimana scorsa, sul canale ufficiale VEVO della cantante è stato pubblicato il video musicale di “bury a friend”, che grazie al grande apprezzamento del pubblico anticipa un nuovo grande successo della giovane cantante.