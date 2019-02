Arriva la conferma di tutte le indiscrezioni che da tempo circolavano in rete su una probabile collaborazione tra Zedd e Katy Perry.

Si chiama 365, il nuovo singolo di Zedd e Katy Perry da oggi in rotazione radio. E’ stato scritto da entrambi e prodotto da Zedd.

Ecco le parole di Zedd a riguardo:

“Katy e io ci conosciamo da un po’ di tempo e abbiamo iniziato a lavorare alla canzone mentre eravamo in tour insieme in Australia la scorsa estate. Man mano che lavoravamo insieme alla canzone ci rendevamo conto che stava accadendo qualcosa di speciale. Amo il modo in cui Katy esce in questo pezzo”.

Non è un caso che Zedd e Katy abbiamo scelto il giorno di San Valentino come data di uscita di “365”. Il video che accompagna la canzone si basa su questa domanda: può una intelligenza artificiale imparare ad amare?

La clip, infatti, racconta la tenera storia d’amore tra l’androide Katy – che vuole a tutti i costi diventare diventare un essere umano- e dei suoi tentativi di entrare in connessione con Zedd.

Video di 365 di Zedd e Katy Perry:

Traduzione di 365 di Zedd e Katy Perry:

Mi sveglio vicino a te nel bel mezzo della settimana

non ho mai avuto bisogno di nessuno per dormire

e io so di aver detto “vacci piano!” ma ora non posso più resistere

ho il presentimento che questa non sarà un’avventura

tu fai sembrare un weekend un anno

tesoro, mi hai fatto cambiare

24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti voglio qui

spero che tu provi lo stesso

voglio che tu sia l’unica nella mia testa. nella mia testa, nella mia testa

voglio che tu sia qui un lunedì sera, martedì notte, ogni notte

sarai l’unica nella mia testa? 365 giorni, tutto il tempo

voglio che tu sia l’unica che rimane

tu mi dai la notte e il giorno

mi piace quando torni e non riesco a sopportare quando te ne vai

mi hai già fatto fantasticare sulle nostre iniziali

e io voglio solo lasciar pedere, innamorandomi ancor più che prima

dimmi che sei pronta, rinchiudilo in un battito di cuore

voglio che tu sia l’unica nella mia testa. nella mia testa, nella mia testa

voglio che tu sia qui un lunedì sera, martedì notte, ogni notte

sarai l’unica nella mia testa? 365 giorni, tutto il tempo

voglio che tu sia l’unica che rimane

tu mi dai la notte e il giorno

penso a te tutto il tempo

24 ore su 24, 7 giorni su 7

penso a te tutto il tempo

24 ore su 24, 7 giorni su

ooh

sarai l’unica?

ooh

sarai l’uncia (sarai l’unica?)

voglio che tu sia l’unica

voglio che tu sia l’unica nella mia testa. nella mia testa, nella mia testa

voglio che tu sia qui un lunedì sera, martedì notte, ogni notte

sarai l’unica nella mia testa? 365 giorni, tutto il tempo

voglio che tu sia l’unica che rimane

tu mi dai la notte e il giorno

penso a te tutto il tempo

24 ore su 24, 7 giorni su 7

penso a te tutto il tempo

24 ore su 24, 7 giorni su 7