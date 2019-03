La resa dei conti è ormai vicina: mancano soltanto 40 giorni all’uscita Avengers Endgame, e ieri la Marvel ha pubblicato il nuovo e presumibilmente ultimo trailer dell’attesissimo film.



Quali sono le novità e le anticipazioni? Scopriamolo insieme!

Avengers Endgame: il trailer

Avengers Endgame: che cosa si può evincere dal trailer?

Assolutamente niente!



Mi spiego meglio: il trailer non rivela altro che nozioni di trama di cui eravamo già tutti a conoscenza; ovvero annuncia la battaglia che i supereroi sopravvissuti alla decimazione di Thanos dovranno affrontare… Ma niente di più.



I registi del film, Anthony e Joe Russo, persistono nel loro proposito di condurre il pubblico al cinema ad un appuntamento al buio, privando loro di qualsiasi assaggio di spoiler.



È così che quest’ultimo trailer risulta essere non solo un collage di scene blande e assolutamente ininfluenti ai fini di congetture e teorie per poter comprendere che cosa accadrà in questo nuovo capitolo della saga, ma sono state inserite addirittura parecchie scene in bianco e nero dei film precedenti! Oltre che ad essere degli efficacissimi flashback che difficilmente lasceranno indifferenti i fan, queste scene paiono a tutti gli effetti essere dei filler per poter dare al trailer una durata che altrimenti non sarebbe riuscito a raggiungere con le pochissime scene e frame selezionati.



E se della trama è stato rivelato assolutamente niente di nuovo, c’è un dettaglio che però ha saputo mandare i fan in fibrillazione: in una breve inquadratura si vedono tutti i supereroi indossare una stessa uniforme bianca e rossa e, a quanto pare, questo sarà il costume indossato dagli Avengers nella fatidica battaglia finale! Che questa nuova uniforme abbia un significato o uno uso particolare?



Ad ogni modo, nonostante il trailer sia assolutamente criptico e inutile al fine di comprendere cosa doverci aspettare dall’epocale battaglia contro Thanos, al contempo risulta essere efficace negli intenti: sfido chiunque a negare di aver provato la pelle d’oca una volta conclusa la visione del video, e a non ammettere di aver sperato di essere ibernato per potersi direttamente svegliare il 24 aprile e scoprire le sorti del mondo post-apocalittico, senza dover ulteriormente patire questa terribile attesa!



In attesa dell’uscita del film, date un’occhiata al nostro articolo su tutte le anticipazioni e teorie su Avengers Endgame!