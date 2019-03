Sull’amore si è scritto così tanto, eppure c’è qualcuno che ancora riesce a trovare parole mai usate prima.

E’ proprio il tema dell’amore, quello usato da Dolcenera nel suo nuovo singolo: Più forte.

Dolcenera è il frutto di una miscela di vari generi. Il fascino del pop è proprio questo, la libertà di regole, potendo esprimersi al meglio senza vincoli. E in questo Dolcenera è molto brava.

Come appunto racconta lei stessa:

“Dal punto di vista musicale in Più Forte ho messo tanti elementi di novità, da un piano suonato con un accompagnamento cubano, alle percussioni del sud del mondo, ai fiati che accompagnano in modo jazzy stile take five di Dave Brubeck mescolati con la mia parte ingegneristica che adora l’elettronica e quindi con dei synth. “