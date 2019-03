Il nuovo singolo di Fabrizio Moro si intitola Ho bisogno di credere

Oggi 15 Marzo è uscito il nuovo singolo di Fabrizio Moro intitolato Ho bisogno di credere.

Moro ci è già noto per la profondità dei suoi testi, sempre accompagnati da melodie straordinarie che ti portano ad ascoltare più e più volte il brano; e come ciliegina sulla torta, un bellissimo video da vedere assolutamente.

Fabrizio canta un bisogno, una richiesta, di ritrovare ciò che ci rende umani e farne l’essenza della nostra vita.

Il brano anticipa l’uscita del prossimo album di inediti, il decimo della sua ventennale carriera.

Ecco il video di Ho bisogno di credere di Fabrizio Moro:

Testo di Ho bisogno di credere di Fabrizio Moro:

ho fede nei silenzi

colti a un passo dal coraggio

quando cerco di capire

il senso del mio viaggio

ho fede nelle cose che mi aspettano domani

delle scarpe che porto

ho fede in queste mani

ho fede mentre sento la mia fede che fluisce

energia imbarazzata che costruisce

uno spazio illuminante che dà scopo a questa vita

la fede è come un’arma per combattere ogni sfida

Ho fede in te e ho in fede nell’amore

per descrivere la fede poi non servono parole

la fede è un conduttore fra un dubbio

e questo immenso quando il resto perde senso

A un passo da domani

a un passo ormai da te

ma cosa rende umani

se non un limite

A un passo dalla voglia che avevamo ma non c’è

ho bisogno di credere

ho bisogno di te

Ho fede nelle buche dove sono inciampato

nelle mie ginocchia rotte e nei giorni che ho sbagliato

perché oggi non mi spezzo e non abbasso mai lo sguardo

e se sono così forte lo devo solo al mio passato

Ho fede in te e ho fede nel colore

delle tue risposte acerbe che trasmettono stupore

La fede è l’impressione di averti sempre accanto

Quando ho camminato tanto

A un passo da domani

a un passo ormai da te

ma cosa rende umani

se non un limite

un passo dalla forza che avevamo e ora non c’è

ho bisogno di credere

ho bisogno di te

Mi manca l’aria, l’aria sotto ai piedi

da una prigione senza sbarre lasciami scappare

quello che cerco io lo so ma non lo so spiegare

allora ascolto il mio respiro, io aspetto

a un passo da domani

a un passo ormai da te

ma cosa rende umani

se non un limite

un passo dalla rabbia che avevamo e ora non c’é

ho bisogno di credere

ho bisogno di te

ho bisogno di credere

ho bisogno di credere