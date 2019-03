Un nuovo e inaccettabile lutto nella famiglia Tomlinson

Un fulmine a ciel sereno: la sorella minore di Louis Tomlinson, ex cantante dei One Direction, è morta nel suo appartamento di Londra nella notte del 13 marzo, e la causa pare essere un infarto.



La giovane ragazza, che lo scorso 16 agosto aveva festeggiato il suo diciottesimo compleanno, non aveva mai accusato alcun problema di cuore. L’unico problema di salute che aveva mai riscontrato di avere era un forte dolore alla sciatica, che aveva portato alla ragazza a smettere di fumare e bere. Oltre a questo, però, niente più.



Il decesso della giovane risulta così essere ancora più scioccante, in quanto mai in passato si erano manifestati chiari segni di predisposizione a problemi cardiaci.



Ad ogni modo, nonostante l’infarto pare essere la causa più plausibile del decesso, la polizia intende precisare che in questa fase delle indagini non è ancora possibile dare una sentenza finale sul motivo che ha condotto la povera Félicité alla morte: si dovrà prima attendere i risultati dell’autopsia.

Foto di famiglia di Louis insieme alle 4 sorelle più grandi: Félicité, Charlotte, Daisy e Phoebe.

Louis Tomlinson risulta avere anche altri due fratellini, i gemelli Ernest e Doris.

È così che Louis Tomlinson si ritrova a piangere una nuova e dolorosissima perdita, nemmeno a tre anni dalla morte della madre ammalata di cancro.



La madre Johannah Deakin è difatti scomparsa nel dicembre del 2016 in seguito ad una lunga battaglia contro la leucemia, ed il cantante aveva da poco pubblicato un brano in suo onore, intitolato Two Of Us.