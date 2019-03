Questa canzone dal titolo R.I.P mi sembra un’occasione mancata per la principessa pop messicana Sofia Reyes.

Perché occasione persa?

Il nuovo singolo di Sofia Reyes “R.I.P” è una collaborazione con la cantante britannica Rita Ora e la cantante brasiliana Anitta. Ovviamente wow, ma come ha fatto Sofia a convincere due stelle del calibro di Anitta e Rita? Ok Anitta ha dimostrato interesse per il mercato latino, ma Rita Ora? Ecco perché si tratta di un’opportunità persa. Quando nella tua canzone presenti due nomi di fama mondiale come Rita Ora e Anitta devi fare tutto ciò che è in tuo potere per creare una hit musicale in grado di far ballare anche i conventi. Purtroppo però Rita canta pochissime parole in R.I.P e lo stesso Anitta. Ci sono ma non ci sono. Se hai due cantanti così usale nel modo giusto cara Sofia!

Strategia di produzione mal gestita

Sofia Reyes ha chiaramente apprezzato il suo successo “1, 2, 3“, canzone uscita l’anno scorso e vuole bissare il risultato con “R.I.P” anche quest’anno. Ma lei ha fatto un errore. Dov’è lo spagnolo nel ritornello e la melodia figa di 1,2,3? Il ritornello di “R.I.P” è in inglese e questo è un grosso errore se ti proponi al mercato latino. E il mercato latino è l’obiettivo principale di Sofia. I latini vogliono cantare il ritornello delle canzoni in spagnolo, altrimenti non riescono a collegarsi emotivamente a un brano. Ovviamente il ritornello di R.I.P è in inglese.

Sofia Reyes, Anitta e Rita Ora nella cover di R.I.P

1, 2, 3 ha oltre 400 milioni di visualizzazioni su YouTube. Per ora R.I.P” è fermo al milione.

Se fossi il curatore delle playlist ufficiali di Spotify, onestamente non includerei “R.I.P” nelle playlist latine… Mi dispiace per Sofia Reyes ma per me ha mancato una grossa occasione con questo brano. Qui sotto il testo in lingua originale di R.I.P in cui è presente anche il ritornello in lingua inglese.

Secondo voi ha sbagliato oppure ha preso la giusta decisione con il brano R.I.P?

Testo di R.I.P di Sofia Reyes

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom

Don’t know what’s going on pero me siento peligrosa

Feel it in my veins, aye-aye

Me vale tu opinión porque mi boca iba de rosa

Drama’s dead to me, bye, bye

Why, oh, why would I waste my time?

Why wasting my time? (Why, why?)

Perdiste mi atención porque no ando de curiosa

I only wanna feel good vibes

Ay no me duele decirte que (Que)

Ay, I’m so done with you

R-R-R-R.I.P. to the bullshit

Brush it off like cool whip

Raise ‘em up to the ceiling

‘Cause I know that you feel, that you feel me

R.I.P. to the bullshit

Brush it off like cool whip

Raise ‘em up to the ceiling

‘Cause I know that you feel, that you feel

That you feel, that you feel me

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom

Todo lo que di–, dije-dije me lo ahorro

Todo lo que di–, diga-digan (Bye, bye)

Me hablan al oído y yo lo saco por el otro

Todo lo que di–, diga-digan (Bari-bom)

So why, oh, why would I waste my time?

Why wasting my time?

Perdiste mi atención porque no ando de curiosa

I only wanna feel good vibes

Ay no me duele decirte que (Que)

Ay, I’m so done with you

R-R-R-R.I.P. to the bullshit (What?)

Brush it off like cool whip

Raise ‘em up to the ceiling

‘Cause I know that you feel, that you feel me

R.I.P. to the bullshit (What?)

Brush it off like cool whip

Raise ‘em up to the ceiling

‘Cause I know that you feel, that you feel

That you feel, that you feel me

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom

Don’t waste your time on what they saying, no, no (You don’t need to)

A gente veio have fun

Y así es cómo yo muevo la cadera (Muévelo, muévelo)

Biri-bam, biri-bam, que se mueva, o no pisen, I’m done

R-R-R-R.I.P. to the bull-

Brush it off like cool whip

Raise ‘em up to the ceiling

‘Cause I know that you feel, that you feel me

R.I.P. to the bullshit

Brush it off like cool whip

Raise ‘em up to the ceiling (Oh yeah)

‘Cause I know that you feel, that you feel, that you feel, that you feel me

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom (Ooh)

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom (Oh, no, no)

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom

Bim-bari-bom-bom, bari-bom-bom (Ta-Ta-Tainy)

Bim-bari-bom-bom, bari-bom