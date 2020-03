Il maledetto coronavirus è stato dichiarato una pandemia dall’OMS e l’intero mondo sta cercando di combattere collettivamente questa guerra. In Italia ad oggi si contano circa 1500 vittime e ancora non si sa quando si risolverà tutto quanto. E’ vero che basta sintonizzarsi a Sky TG 24 per entrare dentro un film apocalittico ma indovinare il presente è abbastanza facile, mentre i film di cui ti voglio parlare oggi sono già usciti da diversi anni ed avevano predetto ciò che sta realmente accadendo nel mondo.

Partiamo dal più conosciuto.

Contagion

Marion Cotillard in una scena del film Contagion

Nel caso in cui tu non l’abbia già visto nel 2011 e ne stai sentendo parlare in questi giorni, beh, devi sapere che Contagion è molto rilevante di questi tempi. Con Gwyneth Paltrow e Kate Winslet ad interpretare i ruoli chiave, questo film inizia con la morte di una coppia madre-figlio che porta i medici a scoprire un nuovo tipo di virus che si trasforma in una pandemia nel giro di poco tempo. Ah, com’è strano il destino, anche in questo film tutto ha inizio in Cina.

Virus Letale

Questo film racconta la storia di un virus trasportato da una scimmia appartenente a una foresta pluviale africana che inizia a infettare la razza umana. Questo film ti apre gli occhi e pure la mente.

Tragedia sul Pacifico

Se vuoi sapere come una pandemia può diffondersi e il danno che può provocare, allora guarda questo film. Un uomo colpito dal colera è a bordo di una crociera, per coincidenza, da Shanghai a San Francisco. I lavoratori iniziano a essere contagiati mentre i passeggeri sono ancora inconsapevoli del disagio che succede a bordo. Suona familiare?

That Mothers Might Live

Questo cortometraggio del 1938 è forse più collegato al coronavirus di Contagion. Ha persino vinto meritatamente un Oscar. Il film ruota attorno al tema dell’igiene nei reparti di maternità e alla riduzione del tasso di mortalità materna. Il medico in questione sta cercando di spingere i pazienti a “lavarsi le mani più spesso”… non lo trovate abbastanza comune di questi tempi.

Bandiera gialla



Un uomo muore misteriosamente a causa di una peste che attacca con aggressività i polmoni. I medici vengono informati che in 48 ore tutto il mondo saprà dell’esistenza di questo virus. Gli stessi dottori hanno poco tempo per trovare ciò che ha causato tutto e così sconfiggere questi microbi.

Qual è il primo di questi film che guarderai? Non appena li hai visti fammi sapere attraverso i commenti qual è quello che secondo te ricorda maggiormente questa pandemia.